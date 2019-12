Cestujícím na jižní Moravě začne od neděle úplně nový režim. V neděli začne platit nový jízdní řád. Kromě změn v odjezdech je hlavní novinkou to, že na některých železničních tratích cestující bez platné jízdenky nesmí nastoupit do jiného vagónu, než označeného zeleným pruhem. Jinak bude pykat!

„Chceme motivovat cestující na vytížených linkách k zakoupení jízdenky před nástupem do vlaku,“ zdůvodnil novinku krajský radní Roman Hanák (35, ČSSD).



K nákupu tak musí využít i internet.

Výjimku budou mít vozíčkáři, rodiče s kočárky a cyklisté, kteří mohou nasednout kamkoliv.

Zelený vagon jen někde

To není ještě vše. Vagón se zeleným pruhem nebude na všech tratích jižní Moravy. „Opatření se týká linek S2 (Brno - Březová nad Svitavou) a S3 (Tišnov - Břeclav). Na ostatních tratích se zatím nezavádí,“ uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.



Další zmatky v lednu

Další velké změny čekají na cestující jižní Moravy od ledna 2020 a souvisejí s tím, že se Jihomoravský kraj nedohodl s Českými drahami. V osobních a spěšných vlacích budou platit jen jízdenky Jihomoravského kraje.

Jejich cena se vůči roku 2019 nemění. U rychlíků bude záviset na dopravci. Cestující si proto budou muset před jízdou nastudovat, jakou jízdenku si mají vlastně pořídit.



Nově byly do tarifů krajských jízdenek Jihomoravského kraje zahrnuty i některé okrajové části sousedících krajů, dále Rakouska a Slovenska. Běžný cestující si koupí krajskou jízdenku za 156 korun, která má celkem 24 políček (studenti platí obdobnou jízdenku 39 korun). Před nástupem do vlaku pak na ní vyznačí počet tarifních pásem, přes které pojede.



1) Jízda z Veselí nad Moravou do Uherského Hradiště Jedná se o tři tarifní pásma. Cestující si označí 3. políčko, při jízdě nazpět 6. políčko. Pokud bude i v následujících dnech cestovat mezi zmíněnými stanicemi, bude postupně označovat 9., 12., 15., 18., 21. a 24. políčko. Jedna univerzální jízdenka mu tak vydrží na 4 dny. Jízdenku ale může použít i mezi jinými stanicemi, například při jízdě z Veselí nad Moravou do Kyjova.