Cesta vlakem se pro statisíce lidí na jižní Moravě změní v obtížný hlavolam a místy i šikanu. V osobních a spěšných vlacích tam totiž od nového roku přestanou platit jízdenky Českých drah! Navíc lidé bez jízdenek, které si nemohou koupit kvůli uzavírání pokladen, budou muset nastoupit do speciálně označeného vagonu.

„Cestující si budou muset koupit jen lístky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje,“ oznámila mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Uznávat se nebudou ani předplacené zlevněné jízdenky ČD na In-kartě. Těmi jezdí třeba školáci nebo lidé do práce. Mnozí cestující se tak jedna dvě ocitnou ztraceni v „matrixu“.

Důvod? České dráhy a kraj se totiž přou o výdělek z lístků Národní dopravce České dráhy a Jihomoravský kraj se nedokázaly shodnout na tom, kdo má mít z cestujících větší zisk. Kraj totiž u ČD regionální vlaky objednává a částečně platí.

„Není důvod pro souběh dvou či více tarifů, obdobně jako je tomu v autobusové dopravě, kde již 15 let uplatňujeme pouze tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák (ČSSD).

„Současná situace představuje fakticky konkurenci dvou tarifů, která z pohledu dotované dopravy nemá podle našeho názoru opodstatnění a v konečném důsledku znamená vyšší úhradu finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje dopravci, který dotovanou dopravu provozuje,“ dodal Hanák.

Jaké budou konkrétní dopady změn?

Například cestující ze Strážnice do Vnorov na Hodonínsku, který nyní používá měsíční traťovou jízdenku, si od ledna pořídí pouze měsíční doklad integrovaného dopravního systému. „Pokud zákazník pocestuje vlaky, které objednává Jihomoravský kraj, pojede na integrované jízdné,“ řekla mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Opatření se ale netýká lidí, kteří přicestují z jiného kraje. Nebo naopak těch, kteří za hranice kraje míří. „Turista z Prahy jedoucí do Valtic si na nádraží koupí lístek do Valtic. Po přestupu v Břeclavi na vlak do Valtic si kupovat novou jízdenku už nemusí,“ upřesnila Brindzáková.

Vyprší smlouva

Změny systému nastanou od 1. ledna 2020 poté, kdy vyprší dosavadní 15letá smlouva o regionální železniční přepravě mezi Jihomoravským krajem a ČD. Zda k podobným variantám přistoupí i jiné regiony, záleží na dohodách krajů s národním dopravcem. Problémy s mnoha různými jízdenkami může vyřešit až jeden jednotný národní tarif. Ministerstvo dopravy jej ovšem připravuje až na prosinec 2021.

Lidé s jízdenkou a bez ní nesmí sedět spolu

To ale není vše, další těžko uvěřitelnou novinkou je dělení cestujících. Kvůli nově uzavřeným nádražím a mnoha zastávkám bez obsluhy budou muset lidé od ledna strpět i další neuvěřitelnou, až ponižující šikanu.

Nastoupit smí totiž výhradně do vagonu, který železnice polepí zeleným pruhem. Pokud ne, budou považováni za černé pasažéry!

Kraj speciální vagony zavede kvůli lidem, kteří si prý „schválně“ sedají tak, aby k nim průvodčí za jízdy nestačil dojít a zkasírovat je. „Počítáme s posílením revizorské činnosti,“ uvedl krajský úřad.

