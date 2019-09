Jedna jízdenka nebude platit nejen pro spoje provozované konkurenčními železničními společnostmi, ale v řadě případů ani na více vlaků Českých drah. Může za to experiment pěti krajů, které se rozhodly s jízdním řádem kompletně překopat způsob, jakým si s dopravci rozdělují tržby z prodaných jízdenek, píše MfD.

Například cestující z Prahy, který bude chtít navštívit Lednicko-valtický areál, si bude moci na pražském hlavním nádraží koupit pouze jízdenku státem objednaným rychlíkem do Břeclavi, ale lístek na navazující osobní vlak do Valtic mu už pokladní nebude smět prodat. Nepomůže si ani při nákupu jízdenky na internetu nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.

Zmatky v krajích

„V aplikaci Českých drah nebudou jízdenky integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje dostupné,“ potvrdila deníku mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková. Cestující, kteří budou chtít využívat vlaky objednané krajem, tak budou muset použít krajský internetový obchod Poseidon nebo si jízdenku koupit v některé ze stanic na území kraje, případně přímo ve vlaku. Výjimkou jsou pouze spoje, které Jihomoravský kraj objednává ve spolupráci se sousedním Severomoravským krajem. „Na nich tarif Českých drah bude platit i nadále,“ dodala mluvčí.

Podobné, byť s řadou místních výjimek, to bude při cestách do Olomouckého nebo Ústeckého kraje. MfD připomíná, že v polovině prosince a na začátku příštího roku vyprší velká většina desetiletých smluv, které má státní dopravce uzavřené s jednotlivými kraji.

Řešení v nedohlednu

Problém s roztříštěním české železnice na řadu malých oblastí s vlastními pravidly, která budou pro cestující nepřehledná, řeší ministerstvo dopravy souběžně s plánem na otevření trhu alternativním dopravcům, píše deník.

Cestujícím, kteří si nechtějí kupovat jízdenky na každý jednotlivý vlak, chce proto nabídnout alternativu v podobě celostátní jízdenky, kterou budou muset povinně uznávat všichni provozovatelé železniční dopravy. Její zavedení se vleče a minimálně jeden rok tak nepůjde koupit jednotné jízdenky.

Vstup nových dopravců a větší autonomie krajů při plánování železniční dopravy tak bude po cestujících vyžadovat pečlivější přípravu. Ne každý zná hranice jednotlivých krajů a nemusí si pamatovat, jaký dopravce na kterých tratích jezdí, připomíná deník. Protože řada krajů požaduje po železničních dopravcích rovněž i přemalování vlaků do svých vlastních barev, cestujícím mnohdy nepomůže ani základní rozlišování podle zažitého barevného schématu jednotlivých společností.

„Pro cestující to bude nové a chvíli to určitě potrvá, než si na nový systém odbavení zvyknou. Zatím byli vždy zvyklí, že si jízdní doklady na všechny spoje Českých drah koupí na jednom místě, objednají přepravu vozíčkáře nebo nahlásí cestu větší skupiny. To se nyní mění a budou muset myslet na to, s kterým dopravcem a v jakém kraji cestují,“ uvedl pro MfD mluvčí Českých drah Radek Joklík.