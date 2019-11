Studenti a senioři si užijí luxusu 1. třídy za méně peněz než cestující s plným jízdným v druhé třídě. Je to tím, že České dráhy nabídly aplikaci IN 50 pro 1. třídu také zákazníkům s nárokem na státní slevu.

Ti sice přijdou o státní dotaci ve výši 75 procent ceny jízdenky, ale od ČD dostanou na jízdu 1. třídou slevu 50 procent. Ovšem za aplikaci je zapotřebí platit. Konkrétně IN50 bude stát na rok 450 korun. Cena tohoto tarifu pro běžné cestující ale je 2 990 korun.

České dráhy zdraží, polepší si studenti a senioři. | Blesk - Tadeáš provazník

„Je to obchodní nabídka pro skupinu zákazníků, kteří chtějí využívat 1. třídu, a podobnou nabídku jsme pro ně, na rozdíl od ostatních zákazníků, neměli. V praxi to znamená, že například student nebo cestující nad 65 let dnes platí v 1. třídě plné jízdné a nemá žádnou možnost si zaplatit aplikaci a uplatnit slevu. Ostatní zákazníci ano,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Ne všichni jsou ze změny nadšení. „Státní slevy mě a spoustu dalších lidí vyhnaly před rokem do první třídy. Platím měsíčně skoro tři tisíce plus roční poplatek za IN50 za další tři tisíce, abych se dostala pohodlně do práce. Už teď bývá v některých spojích první třída beznadějně plná,“ řekla Blesk Zprávám rozhořčená Tereza, která každodenně dojíždí do Prahy z Ústí nad Labem. „Tak tohle vám klidně podepíši,“ hlásil se další cestující.

Státní slevy platí už přes rok - od září 2018. Týkají se seniorů nad 65 let a studentů od 18 do 26 let a státní kasu přišly už na zhruba šest miliard korun.

Připlatíme si všichni

Národní dopravce od prosince zvýší jízdné, podle ČD jde o reakci na inflaci. Zatím nejlevnější jízdenka na 1 km v 2. třídě stojí 11 korun. Od 15. prosince to bude o korunu víc. Také změny cen při delších vzdálenostech budou spíše v drobných. Při jízdě na 300 kilometrů jsme dosud platili 429 korun, teď to bude o osm korun více. K žádnému dalšímu zvýšení cen nedojde.

„Většina našich zákazníků navíc využívá dynamické jízdné. Například základní cena jízdenky z Prahy do České Třebové (164 km) se inflací zvýší z 240 na 245 korun, ale my na této relaci běžně nabízíme Flexi zvýhodněnou jízdenku za 219 korun," říká Joklík.

Sleva na zpáteční jízdenku byla letitou jistotou - to končí. Ještě letos jste při cestě „na otočku“ mohli ušetřit 5 procent z ceny jízdenky. Od poloviny prosince zaplatíte v obou směrech stejně. Podle Joklíka ztratila sleva na zpáteční lístek smysl: „Díky dynamickému tarifu zákazníci dnes častěji využívají kombinaci dvou jízdenek. Typicky například Flexi zvýhodněné a na zpáteční cestu Vázané. To je vyjde levněji než zpáteční sleva.“

Kolik stojí sleva?

Na nedostatek cestujících si ČD v tomto roce nemohou stěžovat. Jejich služeb za prvních devět měsíců tohoto roku využilo 137,5 milionu zákazníků, což je o čtyři miliony víc než v minulém roce. „Lidé jezdí častěji a na delší vzdálenosti, vzrostl proto i přepravní výkon, a to o 7 %,“ uvedl generální ředitel ČD Václav Nebeský.

Jenže plných 40 procent cestujících využívá některou ze slev. Ze čtvrtiny to jsou senioři, zbytek tvoří studenti a děti. V případě studentů a seniorů slevu dopravcům kompenzuje stát. České dráhy jsou největším fakturantem. Za každý měsíc dostávají kolem 220 milionů korun.

Slev pro studenty a důchodce některé společnosti dokonce zneužívaly. „Byly identifikovány případy, že nastavené ceny jízdenek několikanásobně převýšily obvyklé hodnoty. Aby smysl těchto slev zůstal zachován, je potřeba zastropovat cenu jízdenek pro jejich výpočet,“ řekla v říjnu ministryně financí Alena Schillerová.

Nejkřiklavější případ byl, když přepravce Leo Express ve špičce prodával jízdenku z Prahy do Ostravy za 1109 korun. Ze státního rozpočtu tak získal 831 korun. K 1. lednu 2020 proto vláda výši vyplácených částek zastropovala.

Zmatky v krajích

V pěti krajích čekají 15. prosince cestující zmatky. Na osobní a spěšné vlaky nebude množné například koupit jízdenky přes e-shop. Platit přestanou režijky nebo věrnostní karty. Opatření se nedotkne expresů a rychlíků.

Některé kraje využily možnosti zakázat Českým drahám výdej jízdenek podle tarifu TR10 státního dopravce a trvají na prodeji jízdních dokladů jen podle krajských tarifů. Chtějí tak získat větší kontrolu nad příjmy dopravního systému. Týká se to krajů Jihomoravského, Libereckého, Ústeckého, Zlínského a Olomouckého. V každém z nich přitom bude režim trochu jiný.

České dráhy slibují

Přijdou ale i příjemnější změny, než je zdražování. Nově bude možné ve všech vlacích platit kartou. V souvislosti s tím přibude stanic bez pokladny. Pokud tam cestující nastoupí do vlaku, neplatí žádnou přirážku. Ta jinak činí 40 korun.

Po kolejích bude od 15. prosince také jezdit zhruba 1000 vlaků se zásuvkami a zhruba stejné množství souprav bude mít wifi.