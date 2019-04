Odborový předák brání „režijky“: Nejsou nenažranost a přežijí nás

Železničáři ještě na začátku týdne bili na poplach. Kvůli pozměňovacímu zákonu poslance Martina Kolovratníka (ANO) by totiž režijní jízdné, které využívá 100 tisíc zaměstnanců a jejich příbuzných, ztratilo oporu v zákoně. Takové ohrožení si odboráři nenechali líbit a ihned pohrozili stávkou. Ta je prozatím odvolaná, ale je to definitivní? O tom mluvil v pořadu Blesku Epicentrum předseda Odborového sdružení železničářů Martin Malý.

Po středečním jednání hospodářského výboru nakonec poslanec Kolovratník vycouval. Výbor totiž jeho návrh nepodpořil, a tak se rozhodl, že ho ve druhém čtení už nepředloží. „V tuto chvíli nebudu sám za sebe podávat další návrh a zkoušet to znovu, je to zbytečné a ohrozili bychom tím tu odbornou část zákona,“ řekl Blesk Zprávám Martin Kolovratník.

To, že by se politici zalekli stávky, si ale železničáři nemyslí. „Stávka určitě nějakou roli hrála, ale domnívám se, že pokud by tam nebyly ty naše věcné argumenty, tak bychom se tomu střetu asi nevyhnuli a pravděpodobně bychom do té stávky museli jít,“ zmínil v Epicentru Martin Malý.

Rušení „režijek“ ve Sněmovně narazilo. Stávka na železnici zřejmě nebude

Stávkový výbor je nicméně rozpuštěn a podle předsedy odborářů Malého jsou režijní jízdenky zase v bezpečí. „Osobně se domnívám, že režijní jízdné nezanikne. Pokud by zanikl stávající systém jeho konstrukce, rozhodně se bude sjednávat kolektivní smlouva,“ vylíčil Malý.

Benefit pro 100 tisíc lidí

Na otázku, zda nás režijní jízdné všechny přežije, předseda odborářů odpověděl: „Domnívám se, že ano. Nemyslím si, že by se poměry změnily v tom smyslu, že by tak rostly příjmy železničním společnostem, že by mohly nějak výrazně zvyšovat platy.“

Režijky využívá v Česku asi 100 tisíc lidí, dosáhnou na ně totiž jak zaměstnanci s rodinou, tak i bývalí zaměstnanci, kteří jsou v důchodu. „Skutečnost, že vedle zaměstnanců má nárok i rodinný příslušník, nemyslím si, že je to nějaká nenažranost,“ bojoval za režijky Malý.