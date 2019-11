Lidé cestující ze stovek měst a vesnic na jižní Moravě, kde České dráhy zrušily pokladny na nádražích, budou muset od 1. ledna povinně nastupovat do vagonů speciálně označených zeleným pruhem. Jinak jim hrozí pokuta. Od půlky prosince čekají velké změny cestující v Brně, kde končí výluka hlavního nádraží.

Krajský úřad označil tento kontroverzní krok, připomínající šikanu za „usměrněný nástup“. Ohání se přitom frází o „péči řádného hospodáře“.

„Tohle tady pamatuji z vyprávění tety, kterou jako židovku vezli v označeném vagonu do koncentráku,“ vybavila si Věra Fialová z Brna.

„Chceme motivovat cestující na vytížených linkách k zakoupení jízdenky před nástupem do vlaku,“ zdůvodnil novinku krajský radní Roman Hanák (ČSSD).

Pokud totiž cestující pojede ze stanice, kde nebude v provozu pokladna, obdrží jízdenku od průvodčího bez příplatku. Pokud bude pokladna v provozu, zaplatí pokutu 50 korun. Opatření se týká cestujících na nejvytíženějších linkách S2 a S3 mezi Křenovicemi, Brnem a Březovou nad Svitavou a Níhovem, Tišnovem a Břeclaví.

Nová doba: Cestující si musí najít průvodčího

Vůz se zeleným pruhem zařadí ČD většinou doprostřed vlaku. Tam se totiž bude pohybovat průvodčí především. „V nutných případech bude možné nastoupit i do jiné části vlaku, ale v tom případě se musí cestující neprodleně přesunout do vagonu se zeleným pruhem a tam si koupit jízdenku,“ řekl Jiří Horský, šéf společnosti Kordis, která dopravu na jihu Moravy koordinuje.

Za šikanou cestujících zřejmě stojí skutečnost, že se ČD a Jihomoravský kraj nedokázaly dohodnout, komu poplyne větší zisk z vybraného jízdného. Obě instituce to však popírají.

Kočárky do zelených vagonů nemusí

Do vagonů se zeleným pruhem nebudou muset nastupovat lidé se zhoršenou schopností pohybu a orientace, pro doprovod dítěte do 3 let a cestující s kočárkem či jízdním kolem. Pravidla jsou ovšem natolik složitá, že vydají na zvláštní informační brožuru.

Brno zavádí "povrchové metro"

Od 30. listopadu do 15. prosince nepojede kvůli přepojování zabezpečovacích zařízení mezi hlavním nádražím v Brně a nádražím v Židenicích jediný vlak. Mezi židenickou zastávkou Kuldova a Novými sady budou jezdit tramvaje v dvou až tříminutových intervalech, kolem sedmé ráno dokonce v minutových intervalech. Za pouhou hodinu by se mělo do šalin v centru Brna nacpat až 7 000 lidí.

Výluka hlavního nádraží skončí 15. prosince

V záplavě novinek, leckdy kontroverzních, vyniká jedna dobrá zpráva. V neděli 15. prosince končí výluka na hlavním nádraží v Brně. Všechny vlaky a rychlíky se vrátí na své původní trasy, končí provoz Dolního nádraží. Některé dělnické vlaky budou stavět v Černovicích.

Linku R8 z Králova Pole do Vyškova bude nově provozovat Regio Jet. Od 15. prosince začne provoz nové železniční trati z Židlochovic do Hrušovan u Brna. Zde lidé přestoupí na vlaky do Brna či Břeclavi. Souběžná autobusová linka mezi Židlochovicemi a Brnem pojede proto nyní jen ve špičkách všedních dnů.

Morava se lépe propojí s Pardubickem

Od 15. prosince vznikne nová linka S22, objednaná Pardubickým krajem. Pojede z Letovic do Březové nad Svitavou a odtud bude pokračovat do České Třebové. Linku S42 v úseku Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou zase nahradí S41, která bude jezdit jen „ve vybraných časech“.

Lístky budou platit i kousek za hranicemi kraje

Ve vlacích na území jižní Moravy budou platit výhradně jízdenky Integrovaného dopravního systému JMK. Tento tarif bude nově platit i mezi Znojmem a Moravskými Budějovicemi na Vysočině. Po dohodě s Rakouskem budou moci lidé na krajskou jízdenku i do Retzu, a také z Veselí nad Moravou do Starého Města na Zlínsku.

ČD a Regiojet se dál navzájem neuznávají

Uvnitř Jihomoravského bude možné od nového roku jezdit pouze na krajské jízdenky. Pro mezikrajské spojení si bude možné koupit jízdenky Českých drah. Na linku Brno - Bohumín však nastoupí místo ČD RegioJet, proto bude v případě přestupu na tuto linku nutné koupit si dvě jízdenky.