Největší změnou ve veřejné dopravě na jižní Moravě bude od 15. prosince, kdy se mění jízdní řády, obnova plného provozu na hlavním nádraží v Brně. Vrátí se na něj všechny vlakové spoje a přestane se využívat dolní nádraží. Od 30. listopadu ale cestující čeká dvoutýdenní výluka úseku mezi hlavním a židenickým nádražím, vlaky nahradí tramvaje, řekl na tiskové konferenci ředitel společnosti Kordis JMK Jiří Horský.

Brno hlavní nádraží | Twitter Jiří Svoboda SŽDC

Místo vlaků mezi brněnskými nádražími budou jezdit tramvaje po opraveném Zábrdovickém mostě. Vlaky nahradí posílená linka 2 a cestující směrem na Českou budou moct použít linky 3 a P3.

Do Židlochovic se bude jezdit ve špičce proti původnímu předpokladu jen dvakrát za hodinu ve špičce a jízdní časy budou mírnědelší, než se čekalo. „Důvodem je kapacita trati a také to, že se časy původně počítaly pro nové jednotky, ale České dráhy budou zatím nasazovat vratné soupravy, které jsou k dispozici, včetně Regionov,“ řekl Horský. Cesta na hlavní nádraží bude trvat okolo 25 minut.

Linka 505 bude jezdit ze Židlochovic do Brna ve špičkách pracovních dnů, mimo špičku pojede jen do Rajhradu. Zrušena bude linka 523 a vznikne nová linka 504. Spojení Pohořelic a Židlochovic bude s přestupem v Ledcích, přímé spoje Židlochovice - Medlov zajistí linka 154. Linka 521 z Hustopečí už nepojede ve většině případů do Hrušovan, ale jen do Židlochovic, to stejné se týká linky 522.

Změny se týkají i Pohořelic a okolí. Linka 154 nově pojede přes Medlov. Jinak pojede linka 105 z Brna do Mikulova. Mezi Brnem a Pohořelicemi pojede po dálnici a bude rychlejší. Příští rok nebude průjezdný most přes Novomlýnské nádrže, proto linka pojede přes Pasohlávky, Brod nad Dyjí a Dolní Dunajovice.

Rychleji pojede také linka 401, která vynechá některé vesnice a z Ostrovačic do Brna pojede po dálnici. Troubsko obslouží častěji linka 51, která bude od Nemocnice Bohunice protažená přes Starý Lískovec a Moravany k Ústřednímu hřbitovu.

Krajská integrovaná doprava se také rozšiřuje více za hranice kraje. Lidé budou moci dojet z Tišnova do Bystřice nad Pernštejnem na krajskou jízdenku nejen vlakem, ale i autobusem. Stejně tak bude možné krajskou jízdenku použít v autobusech ze Znojemska do Moravských Budějovic, z Moravského Krumlova do Hrotovic a ve vlacích ze Znojma do Retzu v Rakousku, z Moravského Písku do Starého Města a z Veselí nad Moravou do Starého Města přes Uherské Hradiště.

Cestující na jižní Moravě čekají také změny v kupování jízdenek. Uvnitř kraje už bude možné jezdit pouze na krajské jízdenky, pro mezikrajské spojení si bude možné koupit jízdenky Českých drah. Na linku Brno - Bohumín však nastoupí místo nich RegioJet, proto bude v případě přestupu na tuto linku nutné koupit si dvě jízdenky.

„Podařilo se nám s Českými drahami domluvit, že půjde krajské jízdenky koupit i přes jejich aplikaci Můj vlak,“ řekl náměstek hejtmana Roman Hanák (ČSSD). Krajské jízdenky lze zatím koupit elektronicky pouze pomocí aplikace Poseidon. „Během příštího roku plánujeme spuštění e-shopu společně se zavedením elektronického odbavení cestujících,“ řekl Horský. Bude možné koupit jednorázovou jízdenku bezkontaktní kartou a nákupem na internetu si nahrát na kartu předplatní jízdenku.