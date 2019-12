„Bez přestupu se cestující dostanou zhruba za 45 až 50 minut, podle toho ve kterém spoji, ze Štramberka až do Ostravy nebo zpátky. Kapacita vlaku je zhruba 120 míst,“ řekl ředitel odboru regionální dopravy ČD Jiří Ješeta.

Na lince budou jezdit modernizované motorové soupravy 842. „Dosud jsme neměli vozidlo tohoto typu, které by dokázalo jet rychlostí alespoň 100 kilometrů v hodině po koridorové trati, současně potom odbočovat na regionální trať. Teď máme k dispozici několik těchto motorových a přívěsných vozů, které použijeme pro tuto linku,“ dodal Ješeta.

Nově i do Polska a do Ruska

Ostravsko podle něj se změnou jízdního řádu získá i několik nových spojů v mezinárodní dopravě, například do Polska. „Nově budou jezdit spoje mezi Ostravou, Krakovem a Přemyšlí, která je až na ukrajinské hranici. Budou to dva spoje denně. Současně dojde k prodloužení spoje Ostrava - Varšava, který bude veden až do Terespolu. Tím se získá teoreticky přímé spojení i s Moskvou a Brestem, protože tento vlak veze přímé vozy ruských železnic až do Moskvy,“ podotkl Ješeta.

Jízdenky na ODISku

Nově si cestující budou moci u ČD kupovat dlouhodobé časové jízdenky na kartu ODISka, případně si na ni dobíjet elektronickou peněženku. „To cestující vyžadovali a chybělo jim to,“ uvedl Aleš Stejskal, jednatel společnosti Koordinátor ODIS, která řídí systém hromadné dopravy v Moravskoslezském kraji.

