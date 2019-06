Začal platit nový jízdní řád. Co se změnilo u vlaků a autobusů?

Největší novinkou Českých drah bude ode dneška prodloužení spoje Railjetu z Prahy do Bratislavy. Státní dopravce také přidá nové sezónní spoje do Tater a k Baltskému moři a upraví odjezdové časy na některých linkách. Další turistickou novinkou bude prodloužení vlaku Cyklo Brdy do jihočeské Blatné.

RegioJet na železnici velké změny neplánuje, posílí kapacitu vytížených spojů na linkách mezi Prahou a Ostravou a také do Brna. Větší změny by měly nastat v autobusovém provozu soukromého dopravce. Posílí spoje do Krakova, které budou nově zastavovat v Katovicích. Další posílení společnost plánuje hlavně na linkách do turistických destinací, například do Českého Krumlova nebo chorvatského Splitu.

Změny provede i Leo Express a FlixBus

Hlavní novinkou Leo Expressu bude zvýšení frekvencí železniční linky do Krakova. Ta bude od 28. června jezdit denně, v Polsku navíc na ní bude navazovat autobus do ukrajinského Lvova. Dopravce dále rozšíří i minibusové linky.

Změny ve svém jízdním řádu provede i FlixBus, který posílí linky o desítky spojů týdně. Frekvenci spojů zvýší zejména mezi Prahou a Brnem, Libercem nebo Karlovými Vary. Na některých linkách přidá nové zastávky. Autobusový dopravce navíc od 13. června zavede nové noční spojení do Splitu.

Ještě více změn nastalo v jízdním řádu regionálních spojů, podle dopravců jsou však méně závažné. Součástí změn je doplnění řady nových vlaků k jednorázovým kulturním a společenským akcím.