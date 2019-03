Peklo na českých kolejích: Čtyři srážky vlaků za dva týdny. Mají se cestující bát?

Kvílení brzd, pak hlasitá rána a nářek zraněných! V Brně se srazily dva vlaky s 250 cestujícími. 23 lidí se zranilo, 14 jich skončilo ve špitále. Příčinou měla být chyba jednoho ze strojvůdců. Za dva týdny se podobných případů stalo už sedm! Štěstí že nikdo nezemřel! Blesk se ptá: Co se to děje na českých kolejích?

Jeden ze strojvůdců včera na brněnském nádraží zřejmě nedbal zákazu na návěstidle. „Pravděpodobnou příčinou je selhání lidského faktoru. Osobní vlak jedoucí z Brna do Březové nad Svitavou projel návěst zakazující jízdu a následně se srazil s přijíždějícím osobním vlakem jedoucím z Letovic do Brna,“ informoval mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Ministr je znepokojený

Vlaky naštěstí nejely příliš rychle, i tak se lidé v nich pořádně potloukli. „Jeden z vlaků přijížděl na nádraží a lidé už stáli v uličkách,“ řekl Blesku ministr dopravy Dan Ťok, který včera kvůli včerejší nehodě i dalším svolal mimořádnou schůzi. „Jsem znepokojený z toho, co se děje. Je nepřijatelné, abychom měli dvě takové nehody ve dvou dnech,“ řekl Blesku Dan Ťok (60, za ANO).

Nemají přestávky

Každý den nastoupí do vlaků v Česku 500 tisíc lidí. Jenže je vozí strojvůdci, kteří jsou údajně unavení. „Po směně spíme šest hodin a další den zase jezdíme bez přestávek,“ líčil Blesku mašinfíra, který včera sledoval likvidaci havárie na nádraží v Brně. Železničárské výcviky jsou podle něj příliš snadné. „Když někdo přijde, za dva týdny je z něj signalista, za dva měsíce výpravčí a za půl roku strojvedoucí na koridoru,“ upozorňuje muž, který řídí vlaky už 25 let.

7 děsivých případů za 15 dní!

1. Vlak bez řidiče

19. února Osobní vlak jel na Vysočině mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím několik kilometrů bez strojvůdce. Ve vlaku tou dobou bylo 11 cestujících, nikomu se nic nestalo. Nejspíš šlo o selhání strojvedoucího, který byl mimo vlak.

2. Jízda přes zákaz

22. února Železniční expres z Prahy do Mnichova projel v Ejpovicích za Plzní na červenou a vjel do cesty jiné soupravě. Strojvedoucí zastavili vlaky 34 metrů od sebe.

3. Srážka lokomotiv

23. února V Českých Budějovicích se srazily dvě posunovací lokomotivy. Jeden strojvedoucí byl lehce zraněn, škoda přesahuje dva miliony korun.

4. Nákladní vlak a lokomotiva

27. února Ve stanici Havlíčkův Brod se střetl nákladní vlak s lokomotivou. Nehoda zhruba na osm hodin přerušila nebo omezila provoz.

5. Jízda přes zákaz

V Praze na Smíchově projel ráno rychlík návěstidlo na červenou. Souprava bez cestujících zastavila tři desítky metrů od drezíny s vozíkem. Pravděpodobnou příčinou bylo podle Drážní inspekce selhání lidského faktoru.

6. Srážka vlaků

4. března U Ronova nad Doubravou na Chrudimsku se po poledni srazil osobní vlak s manipulačním vlakem. Pět lidí bylo zraněno, škoda dosáhla asi 1,55 milionu korun. Opět zřejmě šlo o selhání lidského faktoru.

7. Srážka vlaků

5. března Zatím poslední nehoda se stala včera v 8 hodin ráno. Vlak odjíždějící bez povolení z Brna do Březové nad Svitavou se srazil s vlakem přijíždějícím od Letovic. Lékaři ošetřovali vykloubení končetin, tržné rány na hlavě a u některých lidí bylo podezření na zlomeniny. Škoda je 450 tisíc korun.

Vedení drah: Zpřísněné kontroly!

„Kontroly ověří, zda strojvůdci ve volnu místo odpočinku nejezdí pro jiné dopravce,“ prohlásil už minulý týden generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec. „V reakci na střet vlaků v Brně svolávám poradu úseku provozu. Chci výsledky zavedených zpřísněných kontrol strojvedoucích a návrh dalších opatření pro minimalizaci rizika selhání jednotlivců,“ řekl včera. Na schůzce by měli být i zástupci strojvedoucích a odborů.

Šéf odborářů: Trápí nás únava!

„Dopravcům se nedostává již několika stovek strojvedoucích. Z nadměrného počtu přesčasových hodin strojvedoucích pak pramení jejich často až chronická únava. Je nepřijatelné, že na naše tratě často do »ostrého« železničního provozu vyjíždějí kolegové, jimž se dosud nedostává dostatek provozních a praktických zkušeností,“ řekl prezident Federace strojvůdců Jaroslav Vondrovic.

Ministr Dan Ťok: Zavedeme pro strojvedoucí bodový systém!

Jen pět hodin po nehodě v Brně měl ministr dopravy Dan Ťok na koberečku zástupce Českých drah (ČD), Drážní inspekce (DIČR), Drážního úřadu (DÚ) a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). „Museli jsme si říct, co s takovou situací budeme dělat,“ řekl Blesku Ťok.

Co ze schůzky vyplynulo?

„Chci, aby ČD začaly intenzivně kontrolovat své strojvůdce a situaci na lokomotivách, a to okamžitě. Pak chci, aby Drážní inspekce intenzivněji kontrolovala a vedla správní řízení a aby udělovala pokuty. Třetí věcí je zavedení bodového systému, jako mají řidiči na silnicích.“

Takže budete sledovat strojvedoucí?

„Ano. Aby se vědělo, kteří strojvůdci jsou kvalitní, a těm se dávaly vyšší platy, a kteří jsou nespolehliví, a těm by se bralo osobní ohodnocení.“

Současné trestání prohřešků není dostatečné?

„To bylo dříve. Když třeba mašinfíra projel na červenou, šel na půl roku pracovat do depa. Dnes se nic takového neděje.“

Myslíte, že systém pomůže?

„Bude užitečné ho mít, na tom jsme se na schůzce shodli. Problém je v tom, že když někdo poruší pravidla a přejde k jinému dopravci, tak on to o něm neví. Nevede se žádná evidence.“

Kdo to připraví?

„Drážní úřad, aby systém fungoval napříč všemi dopravci. Udělá návrh, o kterém budeme debatovat.“

Mají se cestující ve vlacích bát?

„Při všech těch událostech, co se staly, tak je železniční doprava tou nejbezpečnější, která existuje. Jsem přesvědčený, že dráhy obecně jsou spolehlivým dopravcem. Ovšem to, co se stalo, znepokojující je a my musíme rychle konat.“