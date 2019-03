Bič na strojvedoucí: Za jízdu bez odpočinku „flastr“ až 100 tisíc, pro dopravce milion

Strojvůdcům, kteří by místo odpočinku dále jezdili například u jiného dopravce, by nově měly hrozit pokuty až do 100.000 korun. Dopravci, kteří budou nutit strojvůdce pracovat déle, než povolují zákonné limity, by pak mohli dostat sankci až milion korun. Je to součást opatření, která dnes kvůli nárůstu incidentů na železnici představil Drážní úřad. Počítá také se zavedením kontrolního systému, který by dodržování zákonných limitů ověřoval. Opatření jsou součástí návrhu novely zákona o drahách, který musí schválit Parlament. Za porušení doby odpočinku dosud strojvůdcům sankce nehrozily.

Strojvedoucí smějí podle zákona pracovat maximálně 13 hodin, poté musí následovat minimálně 11hodinový odpočinek. Podle Drážního úřadu někteří strojvedoucí místo odpočinku jezdí u konkurenčních dopravců, to vede k jejich únavě, která může být příčinou nehod.

Počet mimořádných událostí na železnici letos prudce vzrostl, za první dva měsíce jich inspektoři museli řešit 220, meziročně o čtvrtinu více. Zatím poslední případ se stal v úterý ráno v Brně na hlavním nádraží, kde se srazily dva vlaky. Podle Drážní inspekce bylo 22 cestujících zraněno, záchranáři evakuovali z vlaků 250 lidí.

Dodržování zákonných lhůt by měl nově ověřovat tzv. monitoring licence strojvedoucího. Dopravci by do tohoto systému museli při každé jízdě zadávat údaje strojvedoucího, úřad by tak mohl sledovat, jak dlouho strojvedoucí pracují a odpočívají.

Podle ředitele Drážního úřadu Jiřího Koláře je hlavním cílem systému zamezit situacím, kdy strojvedoucí dělá stejnou práci, tedy řídí vlak, v době odpočinku. „Pokud strojvedoucí pracuje v tak náročné profesi více než 13 hodin, mohlo by to mít fatální vliv na jeho soustředěnost na jízdu. Prevence je v tomto případě více než nutná, ohraničení směna-odpočinek je nezbytné dodržovat,“ uvedl.

Na řadě jsou výcvikové trenažéry

Kontrolní systém je v současnosti ve zkušebním provozu, přičemž zapojení dopravců je dobrovolné. Povinným by ho měla udělat připravovaná novela zákona o drahách.

Drážní úřad chce také v souvislosti se současnými incidenty vytvořit dvě centra s výcvikovými trenažéry. Na nich by mohli cvičit noví i stávající strojvedoucí. Trenažéry by měly simulovat klasické i nestandardní situace v provozu.

Další novinkou, kterou Drážní úřad kvůli častým nehodám vlaků začal společně s ministerstvem dopravy nově připravovat, je bodový systém pro strojvůdce. V něm by strojvůdcům byly udělovány za chyby trestné body. Pokud by strojvedoucí vlastní chybou zapříčinil v určitém časovém období více mimořádných událostí, mohla by mu být pozastavena platnost licence strojvedoucího, případně i licence odebrána. Dosud může úřad licenci odebrat jen ze zdravotních důvodů nebo při odsouzení za trestný čin, který strojvedoucí spáchal při výkonu služby.

Strojvůdců je v Česku dlouhodobě nedostatek, dopravcům jich chybí přes 300. To často vede i ke konkurenčnímu boji o strojvedoucí. Podle Drážního úřadu zejména menší dopravci využívají strojvedoucí jiných dopravců. Strojvedoucí v těchto případech jezdí i v době svého odpočinku.