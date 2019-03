Chlapec (4) strčil ruku pod plot a chtěl si pohladit psa: Husky mu ji ukousl a sežral!

V neděli se v Utahu v USA stala hrůzná událost. Malý chlapec (4) si chtěl přes plot pohladit psa. „Ruku, na které měl navlečenou ponožku, podstrčil mezerou pod plotem na jejich zahradě. Husky mu ukousl celou ruku a 5–7 centimetrů předloktí,“ pověděl náčelník hasičů Jason Cook. Jelikož se ruka nikde nenašla, předpokládalo se, že ji pes velice pravděpodobně sežral.

Chlapcův otec se snažil zpomalit krvácení a utěšit svého syna až do příjezdu záchranky. Vrtulník pak nebohého hocha přepravil do nemocnice v Salt Lake City, kde podstoupil operaci. Již je v pořádku a předpokládá se, že přežije. Nemocniční personál a kontrolní úředníci zvažovali utracení psa, aby mohli z jeho útrob vyjmout ruku a pak ji chlapci opět přišít. Chirurg však namítl, že něco takového je neuskutečnitelné.

Není jisté, zda byl chlapec pravák, či levák. Cook však tvrdí, že se rychle naučí zacházet s druhou rukou, protože je ještě velmi malý. „Je to něco, co mu změní život. Je to pro něj smutný zvrat událostí,“ dodal Cook.

Husky bude na 10 dní umístěn do karantény. Jestli jej nakonec utratí nebo zařadí na seznam nebezpečných psů, zatím ještě úředníci nerozhodli. „Bylo to poprvé, co někoho pokousal,“ doplnil Cook. Ještě ani není jisté, zda jeho majitelé ponesou následky. Měli totiž pozemek řádně oplocený. Obě rodiny, chlapcova i majitelé psa, se do města nastěhovaly teprve před nedávnem.