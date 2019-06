Náramky měly festivaly zbavit front, ale zdržovaly. Bude to letos bez nervů?

Tuzemské festivaly a megakoncerty si stále ještě zvykají na chytré náramky. Bezhotovostní odbavení a placení na hudebních akcích loni zatopilo nejednomu pořadateli. Jak se z chyb poučili organizátoři Metronome Festivalu Prague, řekl Blesk Zprávám ředitel akce David Gaydečka. Ze zavedených akcí systém nejdéle využívá Brutal Assault, kterému jako jedinému funguje už bez problémů. Festivaly, které ještě nejsou bezhotovostní, by se měly zajímat o přechod na „cashless“ systém také kvůli tomu, že by jim to mohlo v budoucnu vyřešit třetí a čtvrtou vlnu elektronické evidence tržeb (EET).

Dlouhé fronty u vstupu i na pivo. To měl na svědomí bezhotovostní systém, který zajišťuje, že se na letních akcích nedá platit jinak než bezhotovostně.

Náramek, na kterém mají návštěvníci nahrané peníze a během festivalu si je mohou dobíjet, znepříjemnil loni chod například pražského koncertu Rolling Stones i festivalu Aerodrome, kde byl problém s připojením.

Pořadatelé doplatili na špatné pokrytí internetu, neproškolený personál, málo informované návštěvníky i chyby ve spárování náramků.

Metronome opět zrušil refundační poplatky

Na Metronomu nebyly problémy tak zásadní, ale i tady se hlavně první den kupili lidé u vstupu. „Letos na cestě od tramvaje směrem k Výstavišti postavíme velkou festivalovou recepci s násobnou kapacitou oproti loňsku. I přesto doporučujeme všem, aby na první koncert, který si z programu vyberou, dorazili s předstihem,“ doporučuje David Gaydečka za Metronome.

Loni se první den odpoledne u vstupu tvořily fronty. Návštěvníci si nejvíce stěžovali na refundační poplatek, který se nakonec pořadatelé rozhodli zrušit. V ideálním případě si diváci nabijí náramek už doma přes internet a peníze se jim vrátí na kartu po skončení festivalu.

„Povedlo se nám získat cenná data o tom, jakým způsobem diváci využívali areál akce. Jako první festival letos nebudeme u českých účtů zavádět refundační poplatek. Vracíme tak celý zůstatek na účtu a poplatky bereme na sebe,“ sdělil Blesk Zprávám ředitel Metronomu David Gaydečka. Zároveň přiznal, že největší chyba loňského ročníku byla špatná informovanost publika.

Na Brutal Assault si chválí zrychlení front

Jako první z velkých festivalů zavedl v roce 2016 bezhotovostní platební systém metalový festival Brutal Assault.

„Dodavatel technologií měl zpočátku problémy se zaváděním cashlessu v pevnosti z 18. století, protože obvykle jsou festivaly na letištních plochách. Ale po prvním ročníku už systém fungoval bez problémů,“ pochvaluje si pořadatel akce Radek Pavlovič a uvádí výhody: „Jednoznačným přínosem je urychleni front na stáncích v areálu festivalu.”

Cashless systém by mohl v budoucnu pořadatelům pomoci s třetí a čtvrtou vlnou EET. „Pokud si festival nechá systém cashless certifikovat u Národní banky, nebude muset mít EET. Návštěvníci totiž budou mít na náramku nabitý kredit a tím budou platit. Platby tedy budou evidované. Podmínka ovšem je certifikovat se u ČNB,“ upřesnil podmínky mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Statisíce účtenek by se válelo po zemi

EET na venkovních akcích by totiž mohlo přinést několik problémů. „Vadí mi, že na nás stát naklade požadavky, aby si mohl vykonávat kontrolu, ale zaplatíme to my. Je to nefér. A srovnávat chod festivalu s hospodou? To přeci nejde. Hospodu provozuje majitel celý rok a náklad deset tisíc korun se ztratí,“ připomíná organizátor festivalu Rock for People Michal Thomes.

Zásadním problémem by bylo velké množství účtenek, jejichž tisknutí by bylo předně nešetrné k lesům, ale někdo by je také musel uklidit. „Někdo to spočítal, že u průměrně velkého festivalu půjde o 150 kg papíru za účtenky. To skončí na zemi a my budeme muset najmout další personál, který tu spoušť uklidí,“ připomněl Thomes.

Látkové náramky s plastovou destičkou, ve které je ukrytý čip, nejsou zatím recyklovatelné. Podle pořadatelů to ale nevadí. „Návštěvníci festivalu si je totiž většinou nechávají jako památku na hudební zážitek,“ uvedl Gaydečka.