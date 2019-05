EET zlikviduje řadu festivalů, obává se pořadatel známé akce. Kdy nemusí evidovat?

Organizátoři hudebních festivalů trnou. Další vlna EET může zasáhnout i je. Přineslo by jim to nemalé náklady, stěžují si. A obávají se, že pro některé pořadatele se vyšplhají do výše, kdy budou při pořádání hudebních akcí jednou za rok takřka likvidační. Zavedení EET tak prý ohrožuje jejich budoucnost. Nová vlna EET se řešila v pátek ve Sněmovně. Zatím bez výsledku, byť se ozývají hlasy po jejím osekání, ale i zrušení.

Kvůli elektronické evidenci tržeb (EET) zachvátily festivaly v Česku nemalé obavy. Na prahu nové festivalové sezony s napětím vyhlížejí, jak na ně dopadne zavádění nové vlny EET. To se v pátek řešilo ve Sněmovně, kam doputoval vládní návrh již do 3. čtení. K výsledku se však poslanci nedobrali.

Opozice předložila stovky pozměňovacích návrhů a pustila se do rázné kritiky systému EET jako takového. Ve stávající úpravě má nově zasáhnout i řemeslníky, lékaře, ale do budoucna i další podnikatele - včetně pořadatelů festivalů. Ti se nyní obávají, aby mohli řádně evidovat i v případě, že pořádají hudební akce např. v místech s problematickým připojením k internetu. Zoufají si, že jim vzniknou další a nemalé náklady.

Budeme platit absurdní částky, stěžují si organizátoři

„Festivaly mají výrazná specifika, kvůli kterým je pro ně evidence tržeb extrémně náročná. V místech, kde se konají, chybí infrastruktura, neexistuje připojení k internetu. Počet prodejních míst se pohybuje v desítkách až stovkách, čemuž odpovídá počet EET pokladen a kvalifikovaného personálu, které by bylo nutné nákladně zajistit. To vše kvůli jednorázové akci, která se pořádá jednou ročně,“ zareagoval Marek Vohralík, výkonný ředitel asociace FESTAS.

Právě obavy z dodatečných nákladů jsou u pořadatelů velmi silné. „Absurdita této částky vynikne zejména ve srovnání s gastro provozy. Tam představují náklady na EET méně než 0,1 procenta obratu. Festivaly tak ve srovnání s restauracemi zaplatí více než 200násobek,“ dodal Vohralík.

Rock for People 2018 | Profimedia

Dle nich jde přitom o nespravedlivé zatížení, kdy EET bude v tomto případě klást na jednu oblast podnikání výrazně vyšší ekonomickou zátěž než na ostatní, řada organizátorů ji pak nemusí „ustát“. Nastane v Česku soumrak festivalů?

V posledních letech začali pořadatelé tuzemských festivalů a někdy i samostatných koncertů využívat bezhotovostní systém plateb Cashless. Vypadá to, že ten, kdo bude mít tento systém, nebude muset zavádět EET.

Místo EET Cashless? Za jakých podmínek?

„Pokud si festival nechá systém Cashless certifikovat u Národní banky, nebude muset mít EET. Návštěvníci totiž budou mít na náramku nabitý kredit a tím budou platit. Platby tedy budou evidované. Podmínka ovšem je certifikovat se u ČNB,“ upřesnil podmínky mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

„V letošním roce zvažujeme, že po jednadvaceti letech zavedeme způsob placení Cashless. Tím bychom se měli vyhnout třetí a čtvrté vlně EET,“ řekl Blesk Zprávám Michal Šenbauer, zpěvák z kapely České srdce a pořadatel jednodenního festivalu Okoře se Šťávou, který se uskuteční 1. června v podhradí hradu Okoř.

O obavách ze zavedení EET v této oblasti promluvil pro Blesk Zprávy rovněž organizátor jedné z největších hudebních akcí v Česku Rock for People (RfP) Michal Thomes, který je zároveň předseda sdružení českých festivalů FESTAS. Rock for People se letos uskuteční v termínu 4. až 6. července ve Festivalparku v Hradci Králové.

Michal Thomes (RfP): Skoro to vypadá jako systematické likvidování kulturních akcí

Michal Thomes. Hlavní organizátor festivalu Rock for People a předseda FESTAS. | Tomáš Tesař

Jaký dopad bude mít zavedení EET na festivalech pro Rock for People, druhý největší festival v Česku?

Ekonomika takhle velkého festivalu bude spuštěním třetí a čtvrté vlny EET značně zatížená. Přinese mnoho nákladů navíc. Když začnu předpokladem, že se festival koná na odlehlejším místě, někde na poli nebo na louce, tak zajištění stabilního internetového připojení bude stát statisíce korun.

A to nemluvím o vybavení, které si asi pořadatelé festivalů na jednodenní nebo třídenní akci nebudou kupovat, takže si ho budou muset pronajmout. S tím je spojené i riziko, že se v bojových podmínkách, kdy bývá i vlhko, některé přístroje poničí a budeme je stejně muset zaplatit. Pro některé pořadatele to bude tak velký zásah, že může ukončit jejich činnost.

Co vám nejvíce vadí na třetí a čtvrté vlně EET?

Vadí mi, že na nás stát naklade požadavky, aby si mohl vykonávat kontrolu, ale zaplatíme to my. Je to nefér. A srovnávat chod festivalu s hospodou? To přeci nejde. Hospodu provozuje majitel celý rok a náklad deset tisíc korun se ztratí.

Když děláte jednorázovou akci, která trvá jeden, dva nebo třeba pět dní, tak vás to stojí stonásobně více než tu restauraci. Nejsou to stejné podmínky pro všechny podnikatele. Skoro mi to připadá jako systematické likvidování kulturních akcí.

Pokud si festival nechá certifikovat od ČNB Cashless systém, neměl by povinnost zavádět EET. Neuvažovali jste na Rock for People nad zavedením této bezhotovostní platební služby?

Ano, četl jsem vyjádření soudu ke konkrétnímu případu, kdy by Cashless mohl zastoupit EET. Uvažujeme o jeho zavedení již několik let.

Vlastně náklady na pořízení bezhotovostního systému na festival jsou podobně vysoké jako EET. Také potřebuje stabilní internetové připojení. Pokrýt velký festival wifi, tak aby nepadala a byla rychlá, bude hodně náročné a drahé.

Nedokážu si představit ani to množství účtenek, které se rozdají jen za pivo, ale i za další nápoje a občerstvení. I to by vyřešil Cashless.

Přesně tak. Někdo to spočítal, že u průměrně velkého festivalu půjde o 150 kg papíru za účtenky. To skončí na zemi a my budeme muset najmout další personál, který tu spoušť uklidí.

Navíc kdykoliv si dnes něco kupuji, tak následuje otázka od personálu, jestli může účtenku vyhodit. Je to naprosto zbytečný papír. V době, kdy se většina lidí snaží chovat ekologičtěji, to je paradoxní.

Navíc vydávání účtenek bude asi i zdržovat provoz, ne?

Ano, a budeme muset najmout více zaměstnanců. Opět mi v tomto případě vadí srovnání s restauracemi. Provozní znají své zaměstnance, protože u nich pracují delší dobu a ví o nich všechno.

My, co pořádáme festivaly, nemáme armádu svých pracovníků. Najímáme brigádníky na dohodu o provedení práce. Počítáme s tím, že rozbijí láhev rumu nebo ukradnou cigarety, ale EET nás vystaví mnohem většímu problému.

Co když ten brigádník někomu nedá účtenku a zrovna to bude kontrolor z finančního úřadu. Jako pořadatel dostanu půl milionu pokutu. Já si na tom brigádníkovi nic nevezmu, protože o něm nic nevím a může klidně utéct a pokuta zůstane mně. Takže budu nevolník brigádníků, které ani neznám.

To je docela riskantní...

Když to přeženu, tak mě klidně může přijít někdo zlikvidovat. Přihlásí se jako brigádník na točení piva a nebude vydávat účtenky a zavolá si na sebe kontrolu a pro mě to bude likvidační.