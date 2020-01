Výluka začne v sobotu v 7.50 a skončí v neděli v 17.10 hodin. Ve směru z Brna bude v sobotu naprostá většina vlaků nahrazena až z Modřic, to znamená, že z hlavního nádraží do Modřic vlak pojede. Pouze tři vlaky do Židlochovic nahradí autobusy už z Brna.

V opačném směru to bude stejné. V neděli pojedou všechny autobusy až z Modřic, respektive do Modřic. Jak který vlak pojede, najdou lidé na webu IDS JMK, odjezdové časy jsou podle pravidelného jízdního řádu.

Čtyři linky autobusů

Místo vlaků budou k dispozici čtyři autobusové linky A, B, C a D. Linky A a B pojedou z Modřic do Vranovic, první přes Hrušovany, druhá je vynechá. Linky C a D pojedou do Židlochovic, první opět přes Hrušovany, druhá je vynechá.

Z Brna budou autobusy vyjíždět od zastávky pod nádražní budovou od viaduktu. Ve všech zastávkách s výjimkou Vojkovic zastaví u nádražní budovy. Ve Vojkovicích zastaví na zastávce v ulici Hlavní a vůbec nebudou obsluhovat zastávku v Popovicích, kam lidé mohou dojet vlaky, které nebudou nahrazené autobusy.

