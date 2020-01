Odborové sdružení železničářů na jihu Moravy vyhlásilo ve čtvrtek stávkovou pohotovost. Důvodem je neplatnost režijních jízdenek ve vlacích, které si od Nového roku objednává Jihomoravský kraj. Do toho kraj zavádí speciální vagony se zeleným pruhem, protože začal s novým rokem uznávat jen vlastní jízdenky…

„Pokud nebude uspokojivým způsobem problematika uznávání režijek ve vlacích na jižní Moravě dořešena, bude 30. ledna 2020 zahájena stávka, která zasáhne železniční dopravu v Jihomoravském kraji,“ řekl Blesk.cz šéf OSŽ Martin Malý. Železničářům se nelíbí, že by měli na jihu Moravy přijít o svůj tradiční benefit. Celkově se to týká bezmála deseti tisíc lidí pracujících v ČD, SŽDC či ČD Cargo.

Hejtmanství se hájí, že vlaky objednává v tzv. brutto režimu, kdy samo nese riziko tržeb. Na režijky by tedy doplácelo. „Naším cílem je udržení celkových tržeb v regionální železniční dopravě na stávající úrovni,“ zdůraznil náměstek Roman Hanák (ČSSD).

Podobu stávky tají

Železničáři zatím neřekli, jak dlouhá chystaná stávka bude a jak bude vypadat. „Z taktického hlediska ani není vhodné, aby tyto informace byly veřejně známé dlouho dopředu,“ řekl Malý. Odboráři však mají podle něj signály, že podpora zaměstnanců bude mimořádně silná.

Poslední velká stávka železničářů se odehrála v roce 1997. Odbory vedené Jaroslavem Duškem tehdy v únoru zastavily na pět dní všechny vlaky v ČR. Bouřily se proti nesystémovým krokům vedení ČD.

Hádka o peníze z tržeb

Rozbuškou, která odpálila nevraživost mezi krajem a ČD, je nová smlouva o poskytování veřejné dopravy, platná od 1. ledna. ČD zajišťují veškerý provoz osobních a spěšných vlaků v kraji. Dosud měl kraj uzavřenou tzv. netto smlouvu, což znamenalo, že riziko tržeb nesl dopravce. Nyní jsou však tržby nově záležitostí kraje a nikoli ČD. „Na režijní výhody železničářů by tedy kraj doplácel,“ tvrdí náměstek hejtmana Roman Hanák (ČSSD).

My ne, to oni!

Vinu za zmatky na železnici háže jedna stranu na druhou. „Asi je už potřeba zase jednou zastávkovat, protože někteří arogantní lidé si naši dlouhodobou slušnost a korektnost při vyjednávání zřejmě vykládají pouze jako projev slabosti,“ tvrdí odborář Malý s tím, že přes veškeré spory s hejtmanstvím stále ještě věří v dohodu.

Konec zmatků za půl roku?

Ministerstvo dopravy na dotaz Blesk.cz sdělilo, že v prosinci bude v celé ČR povinně spuštěn Jednotný národní tarif. „Po dohodě s dopravci i kraji předpokládáme postupné spuštění pilotního provozu již kolem poloviny roku,“ řekl ministerský mluvčí František Jemelka. Umožnil to nový zákon o drahách, který tento týden vyšel ve Sbírce zákonů.

Národní tarif by měl situaci vyřešit

Chystaný povinný Jednotný národní tarif umožní cestujícím využít služby bez ohledu na zvoleného dopravce. Dopravcům ale nebude zakazovat vlastní tarify. Základní kilometrická sazba je nastavena zatím na 1,35 koruny na kilometr. Do výsledné ceny se ale promítne i nástupní sazba a inflace. Dnes stojí jízdenka na 100 km na jihu Moravy 172 korun, s národním tarifem by teoreticky přišla na 147 Kč.

Bez lístku jen do vagonu s pruhem

Pouze do vagonu se zeleným pruhem smí od 1. ledna nastoupit cestující bez jízdenky ve vlacích jihomoravských linek S2 z Křenovic přes Brno do Březové nad Svitavou a S3 mezi Tišnovem, Brnem a Břeclaví.

Když to neudělají, zaplatí 800 korun pokuty, respektive 1500 Kč, pokud nezaplatí do týdne. Kraj totiž po uzavření nové smlouvy o přepravě přestal uznávat ve vlacích jízdenky ČD a prodává své vlastní lístky.

Chaos mezi cestujícími

Mnozí cestující jsou zmatkem na nádražích a ve vlacích zaskočeni a rozladěni. „S paní pokladní jsme pět minut u okýnka řešily, jaký lístek si mám koupit do Uherského Hradiště. Sama si nebyla jistá,“ svěřila se u pokladny v Brně Věra Fialová (69).

Řada lidí navíc nechápe, že na svých zastávkách bez pokladen musí nastupovat do vagonů s pruhem. „Oni se neumí dohodnout a hodí to na lidi,“ naštvaně tvrdí Petr Menšík nastupující do vlaku v brněnské Lesné.

