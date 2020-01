Pozdvižení vyvolala novela zákona o nakládání se zbraněmi, kterou schválila vláda. Obsahuje mimo jiné část, která zakazuje vznik paramilitárních skupin, prosazující své ideologické cíle pomocí zbraní. To si lze v jisté zkratce vyložit jako zákaz domobran, a domobranci se velmi nesouhlasně ozývají. Na facebooku zanechali vzkazy, že vláda by si za to „zasloužila postřílet“. Domobrany jako takové zakázány nebudou, pouze pokud by byly agresivní, nicméně bylo to třeba? Podle experta na extremismus Miroslava Mareše z Masarykovy univerzity v Brně jde o preventivní opatření.

V domobraneckých skupinách na facebooku bylo minulý týden rušno. Členové a podporovatelé těchto spolků těžce přijali zprávu, že za určitých podmínek může za jejich aktivitu přijít pokuta a zákaz. Negativně zprávu přijala například přední tvář Národní domobrany a někdejší honorární konzulka Doněcké lidové republiky v ČR Nela Lisková. „Doufám, že když nám ‚svobodným občanům’ vláda zruší domobranu, zruší taky sobě ochranky, ať jsme všichni na jednom Titanicu,“ stěžovala si na sociální síti.

Podobných reakcí byly desítky. „To je jeden velký průser, ale taky signál! Že se musíme ozbrojovat jako jedinci a mezi sebou udržovat přímý a stálý pevný kontakt!“ napsal jeden z uživatelů. A další následoval: „Vůbec nechápou, že 50 tisíc policistů a 30 tisíc vojáků (včetně záloh) je naprosté nic.“

Že Česko údajně ztratí svou obrannou sílu, uvádějí i další lidé. „Je smutné, kam se zvrhlo. Lidé se nebudou moci bránit,“ myslí si jeden z podporovatelů myšlenky domobrany. S tím souhlasí jeho kolega, který navíc zmínil EU. „Na mě to spíše působí tak, že je to taková prevence proti tomu, aby se lidé celkově mohli bránit, nebo zakládat organizace, které by mohly ohrozit pozici naší vlády a EU,“ napsal.

Objevily se i vyloženě ostré reakce. „Postřílet vlastizrádce, co to odhlasovali,“ zuřil uživatel. „Vláda dem*ntů chce dostat lidi úplně pod kontrolu,“ ulevil si další. Nechyběla ani zmínka o ministrovi vnitra a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi (ČSSD) – podle lidí z diskuze je „prokletý“.

Opravdu jde o zákaz domobran?

Ačkoli se v souvislosti s novelou hovoří o zákazu domobran, toto slovo v ní uvedeno není. Souvisí to s tím, že definice je vágní – v nejširším slova smyslu jsou to lidé schopní v případě nouze podílet se na obraně země, byť nejsou vojáci. V užším smyslu osoby, které se za tímto účelem vyzbrojují a organizují. Bezpečnostní informační služba (BIS) domobrany vnímá jako skupiny, které svou samotnou existencí zpochybňují monopol státu na opodstatněné použití násilí na svém území.

Reakce podporovatelů domobran na novelu zákona o nakládání se zbraněmi. | reprofoto Facebook

Novela proto využívá výraz ozbrojené paramilitární spolky. Tak by se daly nazvat skupiny lidí, které si chtějí činit nárok na nahrazování či doplňování bezpečnostního systému státu, a to se zbraní v ruce. Pokud by se o něco podobného pokusili, nově dostanou zákaz a pokutu 200 tisíc korun. Nadšenci, kteří běhají po lese v maskáčích, učí se branné výchově a nic nehlásají, by měli mít možnost vykonávat svou činnost dál.

Tak si novelu vykládá i spolek Liga Libe, který bojuje za právo na legální držení zbraní. „To, co tato legislativa zakazuje (a stanovuje na to pokutu) je ‚vytváření ozbrojených paramilitárních skupin, které chtějí za použití zbraní prosazovat nějakou ideologii'. Skoro by se zdálo, že něco takového není možné ani dnes, ale kupodivu pokud by se nejednalo o nějakou ‚zlou' ideologii (např. hlásání rasové nesnášenlivosti), tak současný právní řád by si s vyzbrojováním bojůvek a dobrovolnických praporů nedokázal příliš poradit,“ míní Liga Libe.

„Ten zákaz tudíž rozhodně nedopadá ani na sportovní kluby nebo myslivecké spolky (neb ti neprosazují žádnou ideologii za použití zbraní), ani na dobrovolný výcvik ve střelbě (a výcvik není prosazování ideologie), ani na branné spolky nebo bezpečnostní agentury, ale samozřejmě se tím ani nijak nemění právo na sebeobranu (to také není žádná ideologie),“ dodává spolek.

Odvolávání se na Absurdistán

Strach, že všichni domobranci musí okamžitě ukončit svoji činnost, proto nemusí být na místě. Přesto některé organizace svou činnost ukončily, některé dokonce preventivně už v minulém roce. Rozhodl se k tomu například spolek Zemská domobrana. „Domobranci nic nevzdávají. Pouze nechtějí, aby je režim, který už si přestal hrát na demokracii, začal existenčně likvidovat. Vždyť kdo z nás, normálně pracujících, má na pokutu 200 tisíc pro ministerstvo vnitra,“ uvedl tehdy na facebooku jeden z členů.

Nicméně stránka se nyní opět na síti objevila a Zemská domobrana se vyjadřuje jako dříve. Její konec tudíž není jistý.

Spolek vznikl před necelými třemi lety, odštěpil se od větší Národní domobrany. Ta představuje největší domobrannou skupinu v Česku a i ona si na novelu na svých stránkách stěžuje. Píše, že z jejího pohledu nemusí být příliš jasné, co pod ozbrojené paramilitární skupiny bude spadat a co ne. Bojí se v této souvislosti například toho, že pokutu dostane i skupina jihopražských sousedů, kteří se v posledních dnech se slzným sprejem v ruce snaží bránit zlodějům. „Vítejte v Absurdistánu,“ hodnotí opatření.

Sousedé však nenaplňují podstatu ozbrojeného a organizovaného hlásání ideologie. Navíc vše v první fázi řeší policie, která s nimi mluvila a vysvětlila jim, zda jejich snaha má smysl nebo ne.

Věří konspiračním teoriím, tvrdí kontrarozvědka

Aktivitu českých domobran dlouhodobě sledují bezpečnostní služby. Zmínku o nich obsahují pravidelné zprávy ministerstva vnitra o extremismu i výroční zprávy BIS. Řada příslušníků domobran by se totiž skutečně za extremisty označit dala, byť jejich aktivita v posledních měsících příliš intenzivní nebyla.

Vyplývá to alespoň z poslední zprávy BIS. „Domobranecké skupiny v roce 2018 stagnovaly, což souviselo jednak s celospolečenským vývojem, zejména nenaplněním obav z příchodu většího množství migrantů do ČR, jednak s vnitřním stavem jednotlivých uskupení. Jako skutečně funkční se vyprofilovaly především skupiny působící na lokální úrovni, a to jen v některých regionech ČR,“ píše kontrarozvědka.

„Spíše než radikály s jasným ideologickým ukotvením i tyto skupiny přitahovaly především osoby, které bojový výcvik a činnost v rámci domobran vnímaly jako volnočasovou aktivitu a hobby. Působení paramilitárních a domobraneckých uskupení proto nepředstavovalo reálnou bezprostřední hrozbu pro demokratické základy a bezpečnost ČR,“ pokračuje.

Nicméně i když celková rizika plynoucí z činnosti domobran nehodnotí BIS jako příliš velká, říká, že určité aspekty třeba sledovat je. Podle bezpečnostní služby jsou ve spolcích často lidé tíhnoucí ke konspiračním teoriím, kteří mají radikálnější sklony. Mnohdy přispívají k šíření proruské propagandy a vytváření dojmu, že hrozí ozbrojený konflikt mezi Západem a Ruskem.

Ministerstvo vnitra ve své poslední zprávě o extremismu uvádí, že členskou základnu domobraneckých hnutí tvoří na území Česka zhruba 200 lidí důchodového a předdůchodového věku.

Expert: Není vyloučeno, že skupiny získají na síle

Že je monitoring domobranců a členů paramilitárních hnutí na místě, souhlasí i expert na extremismus a politolog Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně. A vidí smysl i v zákazu, který přináší novela.

„Je to opatření, které reaguje na zvýšenou aktivitu nestátních paramilitárních organizací v předchozích letech. V současnosti je jejich aktivita omezená, což ale neznamená, že opět nemohou být na síle. Zákon má proto i důležité preventivní zaměření, a to i ohledem na dění v jiných zemích našeho geopolitického prostoru, kde je tento problém výraznější,“ vysvětlil Mareš pro Blesk Zprávy.

Zároveň řekl, že novinka neznamená, že dříve stát na aktivity možných domobranců neměl žádnou páku. „Je ale třeba říci, že řadu právních možností jak potlačovat nestátní polovojenské aktivity a vymáhání práva a pořádku mimo státní autorizaci má náš právní řád již nyní, navrhovaný zákon reaguje spíše na aktuální trendy ve vývoji domobraneckých skupin,“ uvedl expert.