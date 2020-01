Cestovní kancelář Sunflower Tours, se kterou létají Češi, Slováci a Poláci do Turecka a hlavně do Egypta, má potíže. Jedna z egyptských cestovních kanceláří, se kterou spolupracovala, si na ni stěžuje kvůli neplacení poplatků. Kvůli tomu s ní v zemi už spolupracovat nebudou ani ostatní cestovky, zakázala jim to totiž tamní asociace s varováním před sankcemi. Zástupce cestovní kanceláře Sunflower ale Blesk Zprávám řekl, že s firmou, která si na ně stěžovala, už nespolupracují. A poplatky za minulou spolupráci mají zaplacené, stížnost je podle nich neopodstatněná.

„Asociace obdržela stížnost od cestovní kanceláře Global Travel International na společnost Sunflower Tours,“ píše se v úvodu dopisu adresovaného egyptským cestovkám. Těm jejich asociace nařídila, aby s cestovkou působící i v Česku nespolupracovaly.

„V případě, že by jakákoli cestovní kancelář porušila zákaz a poskytla cestovní kanceláři Sunflower Tours služby, bude stíhaná podle zákona 9/85 z roku 1965,“ upozornila egyptská asociace. Firma je teď u Egypťanů zapovězená, protože podle stížnosti od května 2019 neplatí společnosti Global Travel International závazky.

Zákaz platí od minulé neděle do té doby, než firma zaplatí, co dluží. Cestovní kancelář ale stále zájezdy k Rudému moři prodává, a to včetně last minute dovolených. Zákazníky rovnou láká na to, že do Egypta bude od dubna létat osmkrát týdně, a to z Prahy, Bratislavy, Brna, Ostravy a také ze slovenských Košic a z města Sliač.

„Pro tu cestovní kancelář to znamená, že od tamních cestovních kanceláří nedostane ubytování pro své klienty, protože s ní nebudou spolupracovat,“ vysvětlil Blesk Zprávách situaci Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR, jejímž členem Sunflower Tours není, takže na ni asociace nemá žádný vliv.

Měla Sunflower problém s pojištěním?

„Může to mít dopad na ty klienty, kteří už si u nich zájezd do budoucna koupili. Ta cestovní kancelář ho pro ně bude muset zajistit nějakým jiným způsobem nebo ho bude muset zrušit,“ podotkl Papež. Podle něj se může cestovka obrátit na cestovní kanceláře přes prostředníka nebo sama přímo na hotely. Možností je prý řada.

Platné pojištění proti úpadku měla společnost podle dřívějších spolupracovníků jen do konce října. „Vzhledem k tomu, že nejsme oprávnění nabízet a prodávat zájezdy nepojištěných cestovních kanceláří, jakmile vypršela platnost pojištění proti úpadku CK Sunflower Tours, byly u nás všechny zájezdy staženy z nabídky a od začátku listopadu zájezdy této kanceláře již nenabízíme,“ vysvětlil obchodní ředitel společnosti Zájezdy.cz Lukáš Věžník.

Cestovka začátkem listopadu zaslala společnosti nový pojistný certifikát. Na obnovení spolupráce to ale nestačilo. „Vyžádali jsme si zaslání koncesní listiny, tedy oprávnění pořádání zájezdů pro cestovní kancelář v ČR. Ověření platnosti certifikátu zatím nedošlo, neboť Slavia pojišťovna bohužel neaktualizuje pravidelně seznam u ní pojištěných cestovních kanceláří,“ vysvětlil Věžník.

„Na budoucí odlety od této cestovní kanceláře je prodán jediný zájezd, který se má organizovat na začátku dubna 2020,“ řekl Blesk Zprávám Věžník a potvrdil, že informace, které ukazují na neuhrazené vysoké finanční závazky kanceláře u partnerských společností v Egyptě, mají také.

„Se společností Sunflower nespolupracujeme, tudíž přes tuto společnost ani nemáme v Egyptě žádné klienty. V minulosti jsme spolu žádnou spolupráci také neměli a ani nechystáme,“ ubezpečila mluvčí společnosti Invia Andrea Řezníčková.

Pokud nezkrachuje, měla by zrušené zájezdy lidem zaplatit

Klienti by se podle místopředsedy Asociace českých cestovních kanceláři měli nyní znovu ubezpečit, jestli jejich dovolená bude realizovaná, nebo ne. Na český turistický ruch to prý žádný vliv mít nebude, protože je na trhu dostatek dalších firem, se kterými mohou turisté odcestovat, míní Papež.

„Pokud by šel Sunflower do nějakých technických problémů typu insolvence, tak by to mělo vliv na český cestovní ruch jako každý jiný krach, ale to se tady z té situace nedá vyvozovat. Neznáme ten obchodní případ, může třeba vypadat úplně jinak,“ upozornil Papež na to, že může jít pouze o souboj mezi obchodními partnery.

„Pokud cestovní kancelář nevyhlásí úpadek, jenom není schopná zajistit ty cesty, tak je povinná vrátit všechny peníze klientům přímo ta kancelář do tří týdnů. Pokud kancelář zkrachuje, tak se o to stará pojišťovna,“ popsal praxi Papež.

Sunflower: S firmou už nespolupracujeme

Blesk Zprávy se na cestovní kancelář působící i v Česku obrátily s několika dotazy. Na otázku, kolik Čechů či Slováku s ní v Egyptě právě je a kolik jich má ještě vycestovat, zástupci firmy nereagovali. Konflikt společnost ale zcela popřela a zájezdy zákazníkům nabízí dál.

„Cestovní kancelář Sunflower Tours považuje uveřejněnou stížnost od společnosti Globe Travel International za neopodstatněnou. Všechny zbývající závazky vyplývající ze spolupráce s touto společností v období 26. 7. – 10. 9. byly řádně uhrazené dne 11. 9. 2019,“ poznamenal zástupce slovenské pobočky cestovní kanceláře Marián Čech.

Egyptská asociace prý uvedla i špatné informace, když napsala, že firma od května neplatí. „Spolupráce s Globe Travel International trvala od července 2019, v žádném případě od května 2019,“ uvedl Čech.

Zároveň zástupce cestovky napsal, že jejich společnost spolupráci ukončila z vlastní vůle. „K ukončení spolupráce došlo ze strany Sunflower Tours z důvodu nesplnění všech povinností GTI jako partnera. Naše CK měla vždy za partnera v Egyptě vlastní firmu (kromě období spolupráce s GTI), se kterou bude pokračovat ve spolupráci a do budoucna vylučuje spolupráci s jiným partnerem,“ uzavřel Čech.