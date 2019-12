Zásadní změny ve sběru i využití odpadů čekají ale Česko až od roku 2021, kdy by měly začít platit nové odpadové zákony. Začátkem prosince je schválila vláda a po Novém roce o nich bude jednat Sněmovna.

Řada obcí třídí jedlé oleje či tuky dobrovolně už v současnosti a čísla ve sběru rostou. Zatímco v roce 2016 je vybíralo z celkového počtu 6258 obcí pouze deset procent v množství 88 tun, o rok později se počet obcí zvýšil na zhruba 900. Vytřídily 192 tun použitých olejů a tuků.

Kromě lepší recyklace odpadů chce MŽP podpořit snahu o využití neropných zdrojů v ČR v různých odvětvích průmyslu - gumárenském, dřevařském nebo i v energetice. „Upravené odpadní oleje se dají přidávat k pohonným hmotám (výroba biopaliv), nejjednodušší ale je jejich energetické využití při výrobě tepla a elektřiny,“ uvedl Charvát. Oddělený sběr jedlých tuků a olejů podle něj posune Česko i k tomu, aby plnilo evropské cíle a snížilo riziko, že se tyto tuky a oleje budou dostávat do odpadních vod.

Resort chce jen „kvalitní“ kaly

Kromě změn v třídění olejů začne po Novém roce platit i novela takzvané kalové vyhlášky. Ta má posunout změny v plnění mikrobiologických limitů při používání upravených kalů z čističek odpadních vod na zemědělské půdě o tři roky.

„To ale neznamená, že by se obce nebo vodohospodářské firmy neměly na plnění povinností připravovat. Pro hygienizaci kalů by do budoucna bylo vhodné využít zejména kompostárny, které mají dostatečnou kapacitu pro zpracování kalů z čističek odpadních vod,“ dodal Charvát.

MŽP chce, aby se v budoucnu dostávaly do zemědělské půdy pouze kvalitní „hygienizované“ kaly, které nepředstavují riziko pro životní prostředí a zdraví obyvatel. Zároveň usiluje o to, aby se zvýšila poptávka po kompostech vyrobených z odpadů. Pro úpravu stávajících technologií nebo vybudování nových jsou k dispozici i dotace.