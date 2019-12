Češi před vánočními svátky cestují víc než jindy v roce. Letos vychází Štědrý den na úterý a mnoho z nich si ale svátky prodlouží o 23. prosinec, a tak vyrazí za rodinou už o víkendu. Podle aktuální obsazenosti čeká největší zápřah vlaky už tento pátek. „Dálkové spoje jsou v těch kritických časech už hodně plné, třeba Pendolina směr Morava a dál na Slovensko jsou už prakticky vyprodaná,“ řekl Blesk Zprávám mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Právě do Pendolina je potřeba mít zarezervované s jízdenkou i konkrétní místo, takže cestující mají sedačku jistou. U jiných vlaků národního dopravce ale lidé místenky mít nemusí. Lidé bez nich ale riskují, že při budou stát v uličkách.

Jak se změní vlaky ve vašem kraji? Nový jízdní řád startuje, na papíře už nebude

České dráhy jsou připravené spoje posílit, řídí se ale počtem prodaných místenek. „Stále opakujeme, aby si lidé ty místenky pořizovali, protože když si je pořizují, tak my předem vidíme, který ten spoj je vytížený nejvíc a kde je potřeba pokud je to možné, posílit,“ upozornil Joklík.

Nejde ale jen o ty, kteří cestují na Moravu. Zvýšený zájem se týká všech dálkových spojů z Prahy. „Ať už je to na Ústí, na Plzeň, na České Budějovice, zkrátka ty dálkové vlaky v tuhle dobu z Prahy do regionů bývají plné všechny,“ objasnil mluvčí Českých drah.

Část českých krajů možná přijde o vlaky. Zabrzdí je nové a drahé zabezpečení?

Podle Joklíka mají cestující bez místenek rozhodně počítat s tím, že se neposadí, vlak je ale do cílové destinace určitě doveze. „Je to cena za to, že ten cestující neplánuje tu cestu dopředu, nezakoupí si místenku,“ říká. Při koupi lístku na vlak Českých drah přes internet nebo v mobilní aplikaci jsou navíc místenky zdarma. Povinné ale nejsou, což je požadavek ministerstva dopravy, které si službu pro občany u národního dopravce objednává.

Regiojet nasadí vše, co může. Leo Express místa má

Ti, kteří jsou zvyklí jezdit pouze se soukromými vlakovými dopravci, budou možná muset vzít zavděk Českými drahami, jinak se za rodinou na svátky nedostanou. Kdo si sem totiž nekoupil místo do teď, má už nejspíš smůlu. Většina míst už je vyprodaná, a to se RegioJet do provozu chystá zapojit všechny vagony, které má k dispozici. Letos to dokonce bude víc, než kdy dřív.

Ženské nohy štvaly Jurečku: „Děvčicu budit nebudu.“ Testoval novinky u Českých drah

Třeba na trase z Prahy do Olomouce se čas od času nějaké místo uvolní. To když ho některý z cestujících z nějakého důvodu stornuje. „Cestujícím, kteří ještě nemají jízdenku, doporučujeme, aby sledovali náš rezervační systém a jakmile je místo k dispozici, rezervaci ihned provedli,“ poradil jedinou možnost mluvčí společnosti Student Agency Aleš Ondrůj.

„Největší zájem je tradičně o spoje ve směru z Prahy do Ostravy, Košic, Brna a Bratislavy. V opačném směru pak naopak ve vánoční svátky,“ popsal Blesk Zprávám Aleš Ondrůj. Cestujícím poradil, aby si už rovnou koupili lístky na zpáteční cestu nebo na cesty po vánočních prázdninách. Očekává se, že vytížené budou vlaky i na začátku nového roku.

Další ze soukromých dopravců své spoje posilovat nebude. Několik volných míst v jeho vlacích stále ještě je. I tak ale upozorňuje, že je potřeba koupit jízdenky co nejdřív. „Spoje Leo Express jsou v předvánočním období a mezi svátky standardně velmi vytížené. Proto cestujícím doručujeme včasný nákup jízdenek,“ napsal Blesk Zprávám mluvčí společnosti Emil Sedlařík.