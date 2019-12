Vlakem do práce, do školy nebo za kulturou se už někde nebude možné dostat. Ty, které teď jezdí, mají zastaralý bezpečnostní systém a pokud nenainstalují nový, na trať od roku 2025 nebudou smět vyjet. Systém ETCS, který má vlaky hlídat třeba proti srážkám stojí pro jeden starší vůz až 12 milionů korun. Na sjednocení systému se domluvily státy Evropské unie. České ministerstvo dopravy ho chce požadovat o pět let dřív než musí, a to i tam, kde ho zatím EU nenařizuje. A tak třeba na trase Pradubice Chrudim vlaky možná jezdit přestanou. Že s financovaním budou muset pomoct dotace, připouští i ministerstvo dopravy. Komplikace můžou nastat i v Hradci, v Liberci, v Praze a na dalších místech po celé republice.

Trasa z Havlíčova Brodu přes Chrudim do Pardubic je typickým příkladem. „Do Pardubic by vlaky v dnešním stavu nemohly zajíždět, protože nemají ETCS,“ popsal Blesk Zprávám možnou situaci Jiří Polák ze spolku Za bezpečnou železnici.

Bezpečnostní systém ETCS má dvě části, jedna se instaluje do samotného vlaku a druhá do železnice a na nádraží. Některé vlaky sice budou bez tohoto zařízení jezdit i dál, problém je v tom, že kvůli tomu nebudou moct přijet do stanice pro cestující. A tak logicky nepojedou vůbec, i když na trať by mohly.

Změna bezpečnostního systému je nutná, říkají odborníci

Ministerstvo dopravy nechce, aby na tratích, které systém budou mít, jezdily vlaky bez něj. Kvůli bezpečnosti a spolehlivosti nařídilo výhradní provoz. „Není možné donekonečna připouštět, aby stovky moderních vozidel za miliardy korun byly ohrožovány těmito nevybavenými vlaky,“ řekla Blesk Zprávám tisková mluvčí resortu Lenka Rezková.

Experti se shodují, že je bezpečnostní výbava kvalitní a že je potřeba, protože umí zasáhnout i při lidských chybách. „Současný systém reaguje až na chybu, tento jí bude schopen předvídat a zamezit jí,“ vysvětlil Polák ze spolku Za bezpečnou železnici.

Systém například nedovolí vlaku překročit povolenou rychlost, nebo ho v případě potřeby zabrzdí. „Ten vlak s ETCS je prostě bezpečný a vyššího stupně samozřejmě docílíme, pokud na železnici vlaky bez něj nepustíme. V tom jsme všichni za jedno,“ upřesnil ředitel pro evropské záležitosti společnosti Automatizace železniční dopravy Vladimír Kampík.

Ve světě má zatím každá země v železniční dopravě jiná pravidla, a to je problém hlavně u mezinárodních spojů pro osobní, ale hlavně nákladní přepravu. Celkově se změna bude týkat 45 tisíc vlaků jezdících po celé Evropě.

I přesto, že spolek Za bezpečnou železnici změnu vítá, jedním dechem dodává, že je potřeba se soustředit na to, jakou rychlostí, za kolik a jak efektivně se změny plánují. Tam je podle nich v tomto případě problém.

České ministerstvo dopravy chce změny předčasně už od roku 2025. V jiných zemích si přitom ponechali původní termín, který vzešel z jednání v Bruselu, tedy rok 2030. „Termín 1. 1. 2025 není požadavek Evropské unie, to si stanovilo české ministerstvo dopravy,“ podotkl Polák.

„Evropské nařízení vůbec nemluví o tom, že provoz už musí být výhradně s ETCS a jak má vypadat,“ dodal Kampík s tím, že naše ministerstvo si výhradní provoz zavedlo stejně jako dřívější termín z vlastní vůle. „Dost dobře tomuto rozhodnutí nerozumím,“ řekl a upozornil na to, že se tak nekoordinujeme s ostatními státy.

Ministerstvo ale uvádí, že systémy v zahraničí jsou už teď lepší, než ty zdejší. V zahraničí vlaky umí zastavit tam, kde ty české ne. Proto je prý potřeba si pospíšit. „Národní systém nedokáže zajistit požadovanou úroveň bezpečnosti,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí Rezková.

Problém budou finance i čas, Česko bude dřív než ostatní

V Česku je nyní téměř 1000 vlaků s bezpečnostním zařízením, které nové podmínky nesplňuje. Výměna u jednoho vyjde až na 12 milionů korun. Lokomotivy, které jsou jen pár let staré, už nový systém mají. Je jich ale podle Poláka velmi malá část.

Ministerstvo dopravy připravilo dotační programy, ze kterých lze peníze získat. Využít se také dají evropské dotace. „Jedná se sice o nákladný projekt, nicméně jeho bezpečnostní přínosy dokážou do budoucna předejít celé řadě škod, které by mohly stoupat do řádově vysokých částek,“ vysvětlila mluvčí.

Částečně bude možná dopravcům finančně pomáhat i vedení krajů, které mají zájem na tom, aby doprava v jejich rajónu zůstala nezměněná. To už začal řešit právě třeba pardubický hejtman.

Na peníze z dotací spoléhá i největší národní dopravce. U Českých drah se výměna týká stovek vozidel a bude stát miliardy. Vypsaly proto šest výběrových řízení. Podpisem zatím skončilo jen jedno, na to využijí dotace. Jedna soutěž stále probíhá. „Čtyři soutěže byly zrušeny, důvodem zrušení byly vesměs ekonomicky zcela nepřijatelné nabídky,“ řekl Blesk Zprávám mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Podle odborníků je ale pro dopravce nyní získat evropskou dotaci téměř nemožné. „Stalo se už třeba to, že si dopravci udělali průzkum trhu, aby věděli, kolik je bude změna stát a na základě toho si zažádali o dotaci z evropských fondů, ale to nějakou dobu trvá a než se to vyřídilo, tak se trh pohnul a za tu cenu to už nebylo možné koupit,“ popsal praxi Jiří Polák.

Po tom, co výrobci zjistili, jaký bude o systém zájem, ceny zvedli. Nakupovat ho totiž budou i železniční velmoci jako Německo, Francie a Itálie. U nás teď už podle Poláka není moc času na to, aby se sehnaly peníze, vlaky se upravily a ještě se otestovaly než vjedou na trať. „Už to samotné odstavení na několik týdnů je slušný zásah do hospodaření firmy,“ dodal.

Podle ministerstva je problém v nedostatečných kapacitách dodavatelů a nízké konkurenci. „Řešení vidíme v zapojení dalších dodavatelů, včetně těch zahraničních,“ řekl mluvčí resortu.

I když státy Evropské unie včetně Česka odhlasovaly, že termín bude rok 2030, české ministerstvo dopravy potom ještě vydalo svůj vlastní implementační plán. V tom je stanoveno, že už od začátku roku 2025 nebudou na dva hlavní koridory moci stroje, které nebudou systém mít. Jde o koridory vedoucí skrz celou republiku od Děčína přes Prahu a Brno až po Ostravu a Karvinou.

To ale skrývá problém. Vlaky, které sváží cestující do těchto velkých měst sice systém ETCS zatím muset mít nebudou a samotná jízda jim bude povolená. Správa železniční dopravní cesty je ale už nepustí do cílové stanice, která je právě na trase dvou hlavních koridorů.

Pokud tedy budou spoje chtít fungovat dál, budou si muset drahý systém do svých vlaků rychle pořídit, jinak cestující do cílové stanice zkrátka nepřivezou. „Dopravci z regionů, kde tratě systém nemají budou muset i přesto za 10 milionů každý vlak systémem vybavit jenom proto, aby mohli vjet třeba do stanice Zábřeh na Moravě. To mi přijde šílené,“ řekl Blesk Zprávám Kampík, který toto téma zvedl v odborných kruzích.

Ministerstvo argumentuje bezpečností. Slibuje si, že ubude nehod, které zdržují dopravu a předejde se nehodám. Změny prý zavedou tak, aby se na ně mohli dopravci na lokálních trasách připravit. Problém se podle nich postupně sám vyřeší i s přirozenou obnovou vozidlového parku. V roce 2030 budou soupravy dnes provozované na lokálkách dosahovat stáří skoro 60 let.

Kampík: Na silnice se možná přesunou cestující i náklaďáky

Komplikace to zřejmě způsobí i v nákladní dopravě. „Někteří dopravci, kteří mají nákladní vlaky můžou skončit, protože mají třeba tři vozidla, nedosáhnou na dotaci, tak zavřou provoz, prodají lokomotivy do šrotu a všechnu dopravu dáme na kamiony a na silnice. Tohle je realita, kterou vymyslelo ministerstvo dopravy,“ kritizuje Kampík.

Kraje aktuálně uzavírají s železničními dopravci nové smlouvy většinou na deset let. „Ve většině soutěží, které jsou k tomuto vypsány, se otázka zabezpečení ETCS vůbec neřeší, to znamená že nebylo pro dopravce podmínkou,“ upozornil na komplikaci Polák. Podle něj tuto otázku řešili částečně pouze v Olomouckém kraji.

Například spojení mezi Hradcem Králové a Pardubicemi je ohroženo. „Padesát kilometrů od Pardubic směrem na Prahu je Kolín, takže prostě z Kutné Hory, z Čáslavi vlak do Kolína nezajede pokud nebude mít ETCS, to stejné je v okolí Ústí nad Labem,“ dodal konkrétní případy Polák.

Další část vlaků a tratí bude pak muset výměnu a instalaci systému stihnout do roku 2050. Kompletně všechny tratě a všechny vlaky to také čeká, termín ale zatím stanovený není. „I když se teď rekonstruuje třeba trať, která nyní systém mít zatím nemusí, tak je potřeba do ní rovnou instalovat,“ připomenul pro Blesk Zprávy Kampík s tím, že se tak železnice připravují na budoucnost.