Od roku 2022 mají mít nejen osobáky, ale i dodávky, autobusy a náklaďáky povinně několik chytrých vychytávek. Auta budou při jízdě číst mapy a zároveň sledovat značky tak, aby mohla vyhodnotit, kdy je potřeba ubrat rychlost nebo dokonce nouzově zabrzdit. Chybět nebude ani systém, který pozná, když se blíží mikrospánek nebo jestli řidič není pod vlivem alkoholu.

Udržování auta v pruhu nezabrání předjíždění

U pondělní nehody se čtyřem lidem stalo osudným to, že cizinec v audi s rakouskou značkou předjížděl na tlusté čáře. Zabil mladou ženu, její čtyřměsíční dítě a muže zranil. On i dva jeho spolujezdci jsou také po smrti.

Čtyři mrtví na Znojemsku: Muž viděl, jak jeho láska umírá! V autě jel i syn (4 měs.)

Nová povinná výbava by podle Vacka nehodě způsobené předjížděním nezabránila. Na vychýlení z jízdního pruhu bude technologie řidiče jen upozorňovat. „Vládu nad vozidlem auto samo od řidiče nepřevezme tak, aby ho vrátilo do jízdního pruhu. Sebelépe vybavené vozidlo by tady jen kladlo mírný odpor k překročení té čáry, zavibroval by například volant,“ řekl v pořadu Epicentrum dopravní expert Robert Vacek. Plně zautomatizovaná vozidla podle něj ještě není možné využívat.

Video Dopravní expert ve studiu Blesku rozebral nehody, kterým by mohly zabránit nové technologie. - Aleš Brunclík

Při čelní srážce by prý mohl nepatrně pomoci systém nouzového brzdění, který auta za necelé tři roky budou muset mít také. „O několik setin vteřiny by ta auta začala dřív brzdit. Každý metr je pro záchranu dobrý, ale u takové čelní srážky jsem velmi skeptický,“ přiznal Blesku Vacek. Podle něj se taky obecně rizikové chování řidičů na silnicích málo postihuje.

Expert ve studiu rozebral i další nehody na českých silnicích z poslední doby i to, nakolik budou nové povinné technologie opravdu zachraňovat životy nebo zda půjde jen o užitečné vychytávky.