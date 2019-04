Chaos po konci střídání času firmy vyjde draho, varuje ekonom. Kvůli „zavíračce“

Střídání času v Evropské unii skončí do dvou let. Jenže vážně hrozí, že zatímco v Německu bude platit celoročně letní čas, Češi zůstanou u standardního, v každé zemi EU to může být zkrátka jinak. Firmám budou při obchodování utíkat peníze, myslí si proto ekonom Lukáš Kovanda. V pořadu Blesku Epicentrum zmínil, že když budou mít rozdílnou otevírací dobu, přesune to část obchodů v EU až do dalšího dne a zpomalí to ekonomiku.

„Když se to nastřádá, mohou to být miliony, nebo i desítky milionů eur (stovky milionů korun, pozn. red.). Je to zbytečnost, takové peníze ztrácet kvůli takové titěrnosti, jako je rozdílný čas,“ posteskl si ekonom. Podle něj by bylo nejlepší, kdyby se státy v Evropské unii shodly na jednotném čase, ať už na letním, nebo na standardním.

„Jestliže se tomu lze vyhnout a v tomto případě já jsem přesvědčen, že lze velice jednoduše, protože je to v podstatě jenom jeden úřední výnos, tak v tomto případě bych zbytečně ekonomiky nezatěžoval,“ vysvětlil důvody sjednocení času ekonom.

Kovanda: Střídání času neuspoří, naopak je drahé

Původně bylo střídání standardního času s letním zavedeno, aby se uspořila elektřina, která byla jinak potřeba pro večerní osvětlení. To už ale ztratilo význam. Dnes totiž podle Kovandy rodina kvůli střídání času ušetří průměrně zhruba jen 150 korun ročně a naopak zvýšené náklady i další negativa střídání času převažují.

„Pětina populace trpí tím přechodem ve formě nižší produktivity v práci, nižší koncentrace při řízení automobilu, což pak vede k vyšší frekvenci nehod. Také je vyšší výskyt srdečně cévních ataků první dny po změně času,“ vypočítal Kovanda i negativa známá z lékařského prostředí.

Ekonom Lukáš Kovanda byl hostem pořadu epicentrum 2.4.2019. Vpravo moderátor Bohuslav Štěpánek. | Blesk:Michal Protivanský/CNC Michal Protivansky/CNC

Časté přeřizování hodinek hrozí i v autě

Lukáš Kovanda připustil, že rozdělení států Evropské unie na určitá časová pásma po konci střídání času by bylo asi lepší, než kdyby v každé zemi chaoticky byl jiný čas. „Představme si, že by jeden čas mělo Estonsko, jiný čas mělo Lotyšsko, Litva, a jiný Polsko. Vy byste teoreticky jel během jednoho dne autem z Estonska do Polska a čtyřikrát byste si přeřizoval hodinky,“ nastínil problém ekonom. Podle něj by ale určitě bylo nejlepší, kdyby platil stejný čas po celé Evropské unii.

Střídání letního a standardního času skončí v Evropské unii od roku 2021. Návrh byrokratů z Bruselu už podpořili i europoslanci. Předcházela tomu anketa, ve které se proti střídání času vyslovili lidé napříč unií. Jednotlivé státy se ale neshodují v tom, který čas by měl natrvalo zůstat.