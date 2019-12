Cestující na trase z Prahy do Košic čekal po nástupu do vlaku šok. Svá místa k sezení ve vlaku nenašli, sedačky někdo odstranil. Některým stevardi nabídli náhradní místa, část lidí ale seděla dlouhých několik hodin na zemi. Mezi nimi i Alžběta, která má průkazku ZTP. Se stížností na chování personálu soukromého dopravce se obrátila na Blesk Zprávy. Vedení Regiojetu o problému nevědělo, teď slíbili, že lidem vrátí peníze a omlouvají se.

V sobotu večer Alžběta Trojanová přiletěla ze zahraničí do Prahy. Domů do Hranic na Moravě chtěla pokračovat vlakem. Jízdenku na konkrétní místo si koupila pět týdnů předem. „Nejhorší bylo, že tam přijdete, unavená z nějakého letu a tam nejsou místa, na kterých máte sedět,“ popsala Blesk Zprávám cestující.

Ve voze chybělo osm sedaček. Všichni lidé, kteří měli na místech sedět, začali situaci řešit. „Bezradně jsme zírali a šli to říct stevardovi. Zřejmě o tom už věděl, řekl že za námi přijde. Nepřišel, a tak jsme ho museli jít asi po půl hodině najít do jiného vagonu,“ popsala Trojanová s tím že jeho reakce ji velmi zaskočila.

Na lince nás odpálkovali, stevard nepomohl, říká cestující

„Moje práce je obsluhovat cestující a neřešit vaše problémy,“ řekl podle Trojanové stevard. Od dalších cestujících ve vlaku se navíc dozvěděla, že sedačky pro cestující chyběly ve voze už den před tím.

Partner paní Trojanové ještě před odjezdem z Prahy volal na zákaznickou linku. „Tam ho úplně odpálkovali. Řekli mu, že to, co říká není pravda, že všechna místa existují a že žádné sedačky ve vagóně nechybí,“ popsala.

Po další půlhodině za nimi dorazila vedoucí vlaku. „Ta ani nepozdravila, že by řekla, že se omlouvá a vyřeší to. Nic. Kdyby přišla normálně, tak to člověk pochopí. Spíš nám připadlo, že je nepříjemná, protože jí přidáváme práci. Jen nám striktně řekla, že až za hodinu se uvolní místo někdo jinde a za další dvě hodiny se taky nějaké místo uvolní,“ popsala chování personálu Trojanová.

Starším cestujícím tak zatím nabídli svoje sedačky z dobré vůle cestující, kteří incidentu přihlíželi. Dalším nabídli náhradní místa pracovníci vlaku, ne všichni je ale využili. „Nabídli nám místo toho lůžkové kupé, zapáchalo to tam, lidé tam popíjeli pivo, to se nám opravdu nelíbilo,“ vysvětlila cestující, která se s problémem obrátila na Blesk Zprávy.

Cestující si tedy sedli na zem, kde měla být jejich místa a čekali, že se nějaké sedačky uvolní v další stanici. Jenže vlak na půl hodiny mimořádně zastavil a začal nabírat zpoždění. Cesta do Hranic na Moravě měla trvat tři hodiny, byla ale nakonec ještě o dvě hodiny delší. Mezi cestujícími však byli i ti, kteří jeli až do Košic.

„Půjčili nám deky, když jsme pak hodinu stáli v České Třebové, tak jsme tam tak poloseděli, pololeželi,“ popisuje Trojanová. Poté se ještě zeptala vedoucí vlaku, jestli jim vrátí peníze za lístek, který stál 300 korun a připomněla, že má průkazku ZTP. Reakce stevardky ji zaskočila. „Jakou refundaci chcete? Vždyť sedíte, řekla mi. Úplně nás odbyla, problém se stít může, ale to chování nás naštvalo.“ připomněla cestující.

Regiojet: Děkujeme, že se ozvali

„Jezdila jsem s nimi ráda, ale přijde mi, že se hrozně zhoršili, raději budu jezdit s konkurencí,“ přiznala Trojanová. Blesk Zprávy s případem oslovily i vedení společnosti Regiojet. Ti nejprve o ničem nevěděli. Pak cestující zkontaktovali.

„Chceme se jim osobně omluvit a dohodnout se s nimi na kompenzacích. Určitě jim vrátíme jízdné, velmi nás to mrzí,“ vzkázal mluvčí společnosti Student agency, kde vlaky Regiojet jezdí, Aleš Ondrůj.

Problém prý vznikl proto, že se měnil typ vozu. Nový vůz měl sedačky uspořádané jinak, než ten původní. „To způsobilo chybu v rezervačním systému, a přestože ve vlaku byla vyhrazená pro tyto cestující náhradní místa, nebyli na ně bohužel usazeni,“ upřesnil pro Blesk Zprávy Ondrůj, kde se stala chyba.

Chování personálu už začali řešit. Měli prý být ochotní a připravení věc řešit. Ondrůj uvedl, že to po nich požadují i při standardních situacích. „Cestujícím se ještě jednou omlouváme. Velmi nás mrzí, že jsme nedokázali přímo na místě vyřešit situaci odpovídajícím způsobem,“ vzkázal mluvčí.