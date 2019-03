Novinku v cestování nabízí společnost RegioJet. Z vlaku můžete nasednout rovnou do půjčeného auta. Jedete-li tak z Prahy do Brna třeba na obchodní schůzku, nemusíte se hrkat po D1, přesto budete mobilní.

RegioJet spouští v Brně systém, který umožňuje cestujícím možnost přestupu z vlaku či autobusu do sdíleného osobního auta. „Podmínkou je registrace do systému,“ řekl mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.

Zájemci se tak vytvoří účet, na který musí převést dostatečný finanční obnos, který pokryje právě půjčení auta. Během letoška má v Brně jezdit 200 takových vozidel.

Auto si lze půjčit během jízdy ve vlaku

Cestující, který začíná či končí svoji jízdu v Brně či Praze, si během rezervace jízdenky na vlak či autobus může objednat sdílené auto v systému Car4Way.

„Auto si vyzvedne a může ho pak vrátit kdekoli ve vyznačené lokalitě Brna nebo Prahy. Nemusí se starat o vracení na určité místo a další náležitosti. Vše probíhá samoobslužně,“ vysvětlil Ondrůj.

Jak to funguje?

Cestujícímu, který má o půjčení sdíleného auta zájem, přijde e-mailem spolu s jízdenkou také kód, jehož prostřednictvím se přihlásí do systému. Zastaví se na jednom ze čtyř prodejních míst RegioJetu. V Brně na hlavním nádraží nebo v Domě pánů z Lipé.

V Praze je nutné dojít na hlavním nádraží na pobočce RegioJet nebo v internetové kavárně RegioJet na autobusovém nádraží Florenc. Tam klient ověří svou registraci a dostane čipovou kartičku, kterou pak odemkne auto.

Parkování bez starostí

Sdílené vozy lze zaparkovat na fialových i modrých zónách v centrech měst. V Brně je možné využít i parkoviště RegioJet na nádraží v Židenicích, kde bude vyhrazeno stálé místo pro jeden vůz. Po ukončení jízdy zanechá auto kdekoliv ve vyznačené lokalitě. Nemusí jej nikomu předávat ani s ním nikam zajíždět na místo vrácení. Následně je mu za odjeté kilometry a čas stržena z jeho vytvořeného účtu u dopravce příslušná platba.

Kolik to stojí?

*Prvních 30 minut: 5 až 8 Kč/min

*Každá další započatá hodina: 39 až 79 Kč

Balíčky:

*Cena za km včetně paliva: 4,90 až 5,90 Kč

*Víkend: 1390 až 2990 Kč

*Týden: 2490 až 4990 Kč

Ceny jsou podle typů vozidel.

Shání strojvedoucí

RegioJet potřebuje do poloviny prosince sehnat 30 strojvedoucích a celkem 160 zaměstnanců, aby dokázal zajistit provoz na rychlíkové lince z Brna do Bohumína. Trať převezme od Českých drah na dalších deset let. „Průměrná (hrubá) mzda strojvedoucích je nyní v naší společnosti bez započítání diet až 47 tisíc korun, ve druhém čtvrtletí chystáme další navýšení,“ řekl majitel firmy Radim Jančura.

