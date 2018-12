Češi budou jezdit levněji, EU rozsekla boj o železnice. Jančura: „Zbělely mi vlasy!“

Rok 2033 bude na české železnici naprosto zlomový. Na koleje už totiž nebude smět vyjet jediný vlak financovaný státem, který by neprošel výběrovým řízením. Stát ušetří a běžným cestujícím to přinese vyšší komfort a nižší ceny, shodují se ředitel Českých drah Jan Kupec i majitel RegioJetu Radim Jančura. Momentálně platí přechodové období, kdy se jednotlivé kraje i stát mohou rozhodnout, komu zakázku na jednotlivé tratě zadají, a soukromí dopravci si na to „brousí zuby“.

Před třemi lety začal bez větší pozornosti platit takzvaný 4. železniční balíček. Jde o evropskou legislativu, která od roku 2033 nařizuje kompletní otevření železnic pro konkurenci. Všechny tratě, ať už ty v krajích, nebo mezikrajské, které zadává ministerstvo dopravy, budou muset procházet veřejnými soutěžemi. Doposud platilo, že zakázky dostávaly napřímo České dráhy.

„To, že vzniká konkurence na železnici, je dobře pro cestující. Jako České dráhy musíme přiznat, že jsme se trochu poučili z toho vstupu konkurence na trh a kdy jsme byli nuceni zlepšit kvalitu služeb a reagovat na to, s čím v minulosti přišel Regiojet,“ řekl pro Blesk Zprávy generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec.

Levnější jízdenky a větší pohodlí

Pro běžné cestující, kteří jezdí pravidelně do práce i na výlety, by „zkomerčnění“ železnice mohlo znamenat především zlevnění jízdenek. Ukazují to zkušenosti z tratí, kde již přímá konkurence funguje, například mezi Prahou a Ostravou. Ceny se tady výrazně snížily a vlaky se modernizovaly a nabízejí lepší služby. A čeká se, že to bude platit i pro tratě, kde si bude dopravu na zakázku objednávat stát.

Parametry ve výběrových řízeních na jednotlivých tratí budou stanovovat přímo zadavatelé. „Kraj řekne: chci mít takto hustou síť železnice v kraji a chci, aby tam jezdily takové a takové vozy. Může stanovit, aby měly třeba toalety, klimatizaci, Wi-Fi nebo aby mohly přepravovat hendikepované osoby,“ popsal Kupec s tím, že kraj nebo stát tyto parametry nastaví a dopravci pak dodají nabídky, za jakou cenu jsou schopni provoz. „Od té částky se odečte jízdné od cestujících a zbytek dotuje stát,“ dodal.

Jančura: Už jsem spokojený

Uzavřenost tuzemské železnice a monopol Českých drah v minulých letech dlouhodobě kritizoval Regiojet i další soukromí dopravci. „Dneska už jsem spokojený, ministerstvo dopravy dalo harmonogram soutěží do roku 2033 a od té doby nesmí být jediný vlak, který by neprošel veřejnou soutěží. Mohlo by to být rychlejší, ale poslední dva měsíce probíhaly soutěže na osm tratí a stát ušetřil 2,5 miliardy korun,“ říká majitel RegioJetu Radim Jančura s tím, že soukromníci se rádi zapojí do provozu i dalších tratí. „Já jsem připraven jezdit i regionální vlaky do nejmenší vesnice,“ uvedl.

Regiojet Radima Jančury vznikl v roce 2009 a jeho vlaky začaly jezdit mezi Prahou a Ostravou v roce 2011. „Za těch 10 let jsem kompletně zbělel a ta železnice zůstala hodně podobná,“ zoufá si Jančura. Budoucnost je ale podle slibná a to díky nadcházející velké liberalizaci. „Bude soutěži trať po trati a bude se hrát o 14,5 miliardy korun. Cílem je, že díky soukromníkům, kteří jsou nákladově efektivnější, stát ušetří 20 procent, tedy až 3 miliardy ročně,“ dodal Jančura.

Ministerstvo dopravy už dříve vytvořilo harmonogram, podle kterého se budou jednotlivé železniční tratě soutěžit. Část řízení bude realizována už do roku 2021, další se pak budou postupně zdávat až do roku 2033. Momentálně probíhá takzvané přechodové období, ve kterém sice stát i kraje mohou formálně zakázky zadat napřímo, reflektují ale zároveň nabídky konkurence.

České drahy: Je to nerovný boj

České dráhy kvůli tomu už v několika případech neuspěly. Regiojet tak například převezme od prosince 2019 provoz rychlíků mezi Brnem a Bohumínem a Leo Express zase začne jezdit na tratích z Ústí nad Orlicí do Lichkova, Králík a Červené Vody a z Dolní Lipky do Hanušovic. Arriva zase převezme pět rychlíkových linek na neelektrizovaných tratích v Čechách.

Ředitel Českých drah vnímá jako problém skutečnost, že podmínky soukromníků a národního dopravce nejsou vyrovnané. Dráhy podle něj mají velké zálohy jak v personálu, tak třeba přímo ve vlacích pro nepředvídatelné okolnosti. „Takže když náš vlak trefí traktor na přejezdu, nahradíme jednotku jinou jednotku a dál zajišťujeme službu. A takto to v případě těch jiných dopravců není. Je mnoho příkladů z minulosti, kdy se porouchala jednotka, a vlak nejel, protože neměl náhradní vozidla,“ popsal Miroslav Kupec.

Jako další fixní náklady uvádí statisíce režijních jízdenek, které musí ze zákona poskytovat, nebo provoz a péči o historická vozidla. „My tyto náklady rozpouštíme do soutěže a nemůžeme být konkurenceschopní s tím, kdo takové náklady nemá,“ vysvětlil Kupec.