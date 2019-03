Z loňské dovolené v Arménii si čtveřice cestovatelů z Opavska přivezla nebezpečný „suvenýr“. Nemoc zvanou brucelóza, kterou u nás lékaři nezaznamenali 60 let! Nakazili se patrně pitím neošetřeného kozího mléka.

Únava, horečky, zánět mozkových blan, později mohutný kašel a napadená játra. Takové zdravotní obtíže popisuje jedna z cestovatelek – studentka Barbora Mludková (20) z Opavy.

Brucelózu u nás lékaři neviděli 60 let, měli ji za vymýcenou. Proto také trvalo, než dospěli ke správné diagnóze.

V nemocnici byla třikrát

Šlo navíc o raritní typ brucely, který běžně dostupné testy nezachytily. U studentky Báry na to odborníci přišli až napotřetí! „Tím, že mám u nás neexistující nemoc, mě velice překvapili. V nemocnici skončila i spolužačka a její rodiče, s nimiž jsem cestovala,“ popisuje situaci.

Barbora z Opavy si přivezla z Arménie brucelózu, nemoc, kterou u nás lékaři neviděli 60 let.

V Arménii byli v červenci. Báře začalo být špatně v září. V nemocnici testy prokázaly zánět mozkových blan. Léčba zabrala, Bára mohla po pár týdnech domů. Jenže už za pár dní byla v nemocnici zpátky, onemocnění se vrátilo!

Byla proto nasazena opět antibiotika, příznaky opět ustoupily a Bára šla zase domů. Jenže to nebylo utrpení konec. Do nemocnice se vrátila potřetí! Přidala se i vyrážka. To už byla Bára podle svých slov zoufalá.

Pomohla čerstvá lékařka



Lékaři stále nemohli přijít na to, co je příčinou jejich obtíží. Až čerstvě atestovanou lékařku Radanu Barčovou napadlo, že by mohlo jít o jiný typ brucely, který běžně dostupné testy pro lidi nemusí zachytit.

Vzorky proto nemocnice odeslala veterinářům do Olomouce, kteří testují brucelózu u zvířat. Ti podezření potvrdili. Teprve tehdy – v prosinci – dostala ta správná antibiotika, která zabrala. Užívá je dodnes.

Primář Petr Kümpel ze Slezské nemocnice v Opavě popisuje průběh onemocnění brucelózou.

Zesláblá maminka přišla v lednu

Kamarádka chodila po doktorech také půl roku, i ona měla vysoké teploty a další příznaky. Po pár měsících přibyl do nemocnice i její tatínek, a aby toho nebylo málo, letos v lednu i zesláblá maminka - poslední ze čtveřice turistů. Jejich onemocnění nemělo ale tak bouřlivý průběh jako u Báry.

„Vytrpěli jsme si svoje. Únava. Apatie. Bolest kyčle, horečky i zánět mozkových blan. Nakazili jsme se z kozího mléka v arménských horách, kde jsme byli tři týdny. Kde přesně jsme snědli nakažený sýr či pili mléko s infekcí, se už asi nedozvíme,“ dodala studentka, kterou se i se spolucestovateli podařilo úspěšně vyléčit v opavské Slezské nemocnici.

Co je brucelóza?

Závažná infekce, která se vyskytuje u domácích a divokých zvířat. V Československu byla v šedesátých letech minulého století u domácích zvířat pomocí složitého a nákladného komplexního programu vymýcena. Stejně jako ve většině rozvinutých zemí. Člověk se může infekcí nakazit přes poraněnou kůži, spojivky a také konzumací nevhodně upraveného mléka a mléčných výrobků nemocných zvířat. Brucelóza se léčí dlouhodobým užíváním antibiotik. Nemoc není přenosná mezi lidmi navzájem. V minulosti patřila brucelóza mezi kandidáty na výrobu biologických zbraní.

