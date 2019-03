Šťourání v nose je vysoce nebezpečné, varuje lékař. Zmínil krev i stafylokoka

Nejen, že je šťourání v nose společensky nepřípustné, ale zároveň je i zdraví ohrožující. Člověk si takto může do nosu zanést infekce a způsobit vážné problémy. Tvrdí to americký otorinolaryngolog Erich Voigh, podle kterého je nos citlivější orgán, než si myslíme. Když si ho poškodíme, můžeme skončit například s těžkým krvácením. Voigh to řekl pro web Business Insider.