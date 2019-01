Konec nekonečného čekání na odborná vyšetření? Tohle by se letos mělo změnit pro pacienty

Dlouhé čekací doby u odborných lékařů, dojíždění za specialisty do větších měst i shánění receptů - tomu všemu by mělo v následujících letech postupně odzvonit. V platnost totiž letos vchází reforma primární péče, která mimo jiné rozšíří pravomoci praktiků. Jak by to mělo v praxi vypadat? Co se pro pacienty změní? I to vysvětlil pro Blesk Zprávy spoluautor reformy praktik Ivo Procházka (53).