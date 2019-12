Kdo někdy kupoval spacák a myslel to s nocováním „pod širákem“ vážně, ví, že výběr je složitá záležitost. Jde totiž o zdraví. Ministerstvo obrany (MO) jich teď bude ve čtyřech etapách (v letech 2020-2023) pořizovat 40 700. Do roku 2026 chce mít armáda 30 000 vojáků, pokud k tomu připočteme armádní zálohy, pak počet spacáků odpovídá. Z čeho mají vojáci obavu, je kvalita.

„Nechápu, jak může někdo objednat něco od někoho, kdo ten produkt nevyráběl. ... Uvědomuje si MO, že takto si zahrává se zdravím tisíců vojáků...?“ Takové a podobné dotazy se objevily od vojáků na sociálních sítích - ostatně jedná se právě o jejich zdraví. Blesk Zprávy proto zjišťovaly, co dostanou.

„Nyní AČR používá typ 2008 letní a 2008 zimní a pak 2008 letní modulární a 2008 zimní modulární. Tyto spacáky jsou dle mého názoru kvalitní a plně dostačující 90 % vojákům," řekl Blesk Zprávám Martin (jeho skutečné jméno redakce zná), který už roky slouží ve výstrojním skladu.

Podle něj je těchto spacáků ve skladech zatím dostatečné množství. Mají ale jeden nedostatek: „Nynější spacáky jsou sice hřejivé a teplé, bohužel však velkého objemu.“ Objednané spacáky jsou stejné jako ty dosavadní. Takže vojáci se opět zahřejí hned dvakrát - jednou ve spacáku a podruhé, když ho ponesou.

„S kupovanými spacími pytli má AČR pozitivní zkušenosti, jelikož jsou součástí výstroje našich vojáků již od roku 2017. Tento nákup má za cíl především vybavit nově nastupující vojáky, příslušníky aktivních záloh a celkově doplnit zásoby,“ komentoval resort nákup pro Blesk Zprávy.

V soutěži, kterou vypsalo Ministerstvo obrany, zvítězila nabídka firmy FENIX Protector. Právě ona by měla ohlídat kvalitu. Není to zdaleka poprvé, co armáda využila jejích služeb, s podnikem spolupracuje už od roku 1995. Specializuje se na batohy, sumky a balistické vesty. Tohle zboží sama vyvíjí, i když výrobu zadává do Číny. Sami vojáci dosud její výrobky hodnotili příznivě. Naposledy podepsala s ministerstvem smlouvu o dodávce sumek za a 215 miliónů korun.

Spací pytle byste ale v nabídce firmy zatím hledali marně. Jako subdodavatel je uvedena firma Beijing Blic Light Industrial Products. Na internetu naleznete druhy zboží, které nabízí: od vybavení kuchyní, přes hudební nástroje až po textil.

Ministerstvo obrany v odůvodnění svého výběru uvedlo, že zvítězil dodavatel, který nabídl nejnižší cenu. Čínské výrobě se opravdu špatně konkuruje. Celková cena kupní smlouvy na dodávku 40 700 kusů spacích pytlů s obaly v letech 2020 až 2023 činí 83 miliónu korun.

„Je jasné že spacák stejných nebo lepších parametrů v provedení podstatně menšího objemu by nestál 2000 až 3000 Kč, ale stál by přinejmenším 2x až 3x více,“ řekl Blesk Zprávám Martin z výstrojního skladu. A internetové nabídky renomovaných prodejců to potvrzují.

Není to poprvé, co čeští vojáci dostanou spací pytle z Asie. Před sedmi lety soutěž na dodání skoro pěti tisíc spacích pytlů vyhrála firma Monitex, která je ušila na Tchajwanu. Armádu to stálo 17,8 milionu korun.