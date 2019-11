„Případ byl rozdělen na to, co se stalo loni v Afghánistánu, a na to, že se na vyšetřování smrti Chána, a možného podílu lidí z našeho kontingentu, velení armády vykašlalo. Žalobce stíhání vysokých důstojníků zrušil a vrátil znovu do stádia prověřování,“ uvedl Ekonomický deník s odvoláním na nejmenovaný zdroj. Informaci serveru potvrdil advokát stíhaných českých vojáků Ondruš. „Ano, máte správné informace. Zatím ale nemám svolení klienta se k tomu otevřeněji vyjadřovat,“ sdělil serveru.

„Mohu potvrdit, že v dané věci nadále probíhá trestní řízení. Dozorový státní zástupce si výlučně vyhradil právo poskytovat informace z trestního řízení. Více vám tedy nemohu sdělit,“ uvedla mluvčí Vojenské policie Nikola Hájková.

Slzy táty a pes Doky! Nejdojemnější chvíle na Hradě: Padlý psovod Tomáš Procházka (†42) dostal Medaili za hrdinství!

Podle informací týdeníku Respekt z letošního srpna byli všichni čtyři stíhaní členy komise, která tři dny po Chánově smrti dorazila z Česka prověřit, co se na afghánské základně stalo. Pak se údajně snažili utajit okolnosti případu před některými nadřízenými, ministrem obrany i před státním zastupitelstvím.

Příslušník afghánských ozbrojených sil Chán zastřelil loni na podzim českého psovoda Tomáše Procházku (†42) na afghánské základně Šindánd v provincii Herát. Afghánský voják byl zatčen a vzat do vazby západních sil. Krátce poté, kdy byl vrácen afghánským jednotkám, muž zemřel.

Zdrcená matka přiblížila ztrátu Patrika (†25). Do armády půjde i druhý syn

List New York Times loni v listopadu napsal o vyšetřování českých a amerických vojáků, kteří se údajně podíleli na jeho zabití. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) tehdy ale odmítl, že čeští vojáci mají na Chánově smrti vinu.

Vojenská policie začala v souvislosti s prověřováním loňského úmrtí afghánského vojáka trestně stíhat čtyři lidi. Obvinila je z přečinu neoznámení trestného činu. V současné době má česká armáda v Afghánistánu asi 250 vojáků.