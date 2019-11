Masové protesty za klima jsou zpět. V 2400 městech světa včetně Prahy, ale bez Gréty

Několik dní před začátkem klimatické konference OSN v Madridu se v pátek po celém světě uskuteční demonstrace za lepší ochranu klimatu. Podle iniciativy Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), která protesty svolala, vyjdou do ulic opět stovky tisíc lidí ve více než 2400 městech světa včetně desítky měst v Česku. Příznivci hnutí, které inspirovala švédská aktivistka Greta Thunbergová, koordinují celosvětový protest již po čtvrté.

Za aktivnější přístup politiků v boji s klimatickými změnami budou lidé demonstrovat poslední pátek před začátkem klimatické konference OSN, která se uskuteční 2. a 3. prosince ve španělském hlavním městě. Původně ji mělo uspořádat Chile, to se ale před časem kvůli tamním nepokojům hostitelství vzdalo.

Greta mu zlomila vaz. „Nepozná dobro a zlo,“ tvrdil šéf dětských psychiatrů a rezignoval

Naposledy na výzvu iniciativy Fridays for Future vyšly 20. září do ulic měst celého světa stovky tisíc lidí, z velké části mladých. Akce vyvrcholily v New Yorku, kde se demonstrace zúčastnila i Thunbergová. V pátek se čeká na demonstracích opět velká účast. Například jen v Berlíně by podle organizátorů mělo k Braniborské bráně dorazit 50.000 protestujících.

Zemanovu „hysterku“ napadl i Klaus ml. „Nevhodné,“ hájí 16letou Gretu Brabec

Nyní 16letá Greta Thunbergová začala minulý rok protestovat každý pátek před švédským parlamentem s transparentem s nápisem Školní stávka za klima. Do dnešních demonstrací se aktivistka ale nezapojí. V současnosti se totiž plaví na katamaránu ze Severní Ameriky do jižní Evropy. Ve Španělsku se hodlá příští týden zúčastnit klimatické konference OSN i velkého protestu v Madridu naplánovaného na příští pátek. Kvůli zdržení způsobeném počasím ale není jasné, zda stihne do Evropy dorazit včas.

V Česku se podle webu klimatické iniciativy dnes uskuteční akce v deseti městech včetně Prahy, Brna, Ostravy, Plzně či Golčova Jeníkova na Vysočině.