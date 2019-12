Čtyři bytové jednotky nechal udělat z bývalého skladu v paneláku jeho majitel. Každá z nich má dvě postele, osm lidí by tu využívalo společnou kuchyň. Háček je v tom, že kvůli statice se nemůžou do všech zdí udělat pořádné dveře. Místo nich jsou jen metrové díry, kterými se leze dovnitř. Místnosti jsou vybavené jako malé garsonky, zkolaudovat jako byty je ale nejde. Majitel je teď prodává jako nebytový prostor. Za jednu sedmnácti metrovou část chce milion korun. Blesk Zprávy ukázaly fotky hasičům, ti jasně řekli, kde číhá velké nebezpečí.

Ti, kteří hledají bydlení zejména v Praze, vezmou v dnešní době za vděk třeba i sklepním bytem nebo velmi malými prostory. Ukazuje se, že zájem je i o místnosti, kam nevedou dveře a není v nich dostatek denního světla. „Zájemcům vždy řeknu, že je prostor atypický. Jdou se na něj podívat s tím, že vědí, jak vypadá. A vážných zájemců je hned několik,“ řekl Blesk Zprávám realitní makléř Zdeněk Florián, který má prodej na starost.

Klasické dveře vedou do koupelny, místo vstupních dveří je jen metrový průlez. | Nonstop Reality

Místnosti se neprodávají jako byty, ale jako nebytový prostor. Náležitosti bytu totiž pokoje rozhodně nesplňují. Kvůli statice jsou místo dveří jen metr vysoké díry ve zdi. I Florián přiznává, že jako byty by jednotky nebylo možné zkolaudovat. „Věděli jsme, že to bude obtížná nabídka, ale bytů je v Praze málo a nabídka současnou poptávku neuspokojuje,“ dodal.

Původně šlo o sklady, proto pokoje nevypadají jako obvykle. Majitel teď v Praze Krči prodává čtyři místnosti. Každou za 999 000 korun. Pokoje mají rozlohu sedmnáct metrů čtverečních.

Každá ze čtyř malých jednotek má svoji koupelnu. Topení v pokojích není, vytápěné jsou pouze stoupačkami. Stejně velkým průlezem se dá z pokoje dostat k oknu. V inzerátu je tato část popsaná jako zimní zahrada.

Přes den se do místnosti otvorem dostane část slunečního světla. | Nonstop Reality

Praha v posledních letech čelí bytové krizi. Nedostatek bytů vyvolal prudký růst cen. Ceny bytů rostou každý rok o několik procent. Úplně nové a moderní byty se teď v Praze prodávají za 106 713 korun za metr čtverečný. Vyplývá to z údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group. Byty, které nejsou od developerů, v hlavním městě stojí okolo 60 tisíc za metr. Nejlevněji z krajských měst se dá bydlení pořídit v Ústí nad Labem, metr tam vyjde na 17 tisíc korun.

Podle analytiků se zdražuje kvůli pomalému povolování staveb, rostoucí ceně pozemků, stavebních prací a materiálů. Dále zmiňují vysoké daňové zatížení. Studie Sdružení pro architekturu a rozvoj uvádí, že v roce 2030 může v Praze kvůli pomalému povolování chybět až 50.000 bytů. V hlavním městě je podle strategického plánu potřeba ročně zhruba 6000 nových bytů. Od roku 2010, kdy se povolování výrazně zpomalilo, je ovšem v průměru povolováno jen 3500 bytů za rok.

Kdo tady chce bydlet, riskuje pokutu

Kuchyň je pro všechny společná. Podle počtu postelí by se tu mohlo vyspat až osm lidí zároveň. Kdo by ale chtěl prostory nabízet jako ubytovnu, má smůlu. „Tento prostor zřejmě nebude splňovat požadavky na bydlení, takže některé ze zákonných povinností nebude možné splnit,“ řekla Blesk Zprávám právnička Ludmila Večeřová. Nájemce by pak v případě problému mohl majitele žalovat.

Problém by měl majitel, i kdyby se nájemce kvůli atypickým vstupům zranil. Za to, že se nebytový prostor používá k bydlení, by ale mohl od stavebního úřadu dostat pokutu i nájemce. „V katastru nemovitostí lze vyčíst, že se nejedná o byt. Kdo uzavírá smlouvu, jejímž předmětem je nemovitost, měl by se s jejím právním stavem seznámit,“ poradila Večeřová. Pokuta může být až milion korun.

Pro lepší efekt jsou vstupní dveře nainstalovány, za nimi je ale jen malý průlez. | Nonstop Reality

Může jít o život: Hasiči ani nebudou vědět, že nemají hledat dveře

Podle velitele hasičské čety je takový prostor velmi nebezpečný. „Absence dveří je velkým problémem, hlavně při požáru. Pokud uvězněná osoba otevře dveře a prostor bude zakouřený, bude pro ni problém najít otvor, stejně tak pro zasahující hasiče, kterým nejdřív ani nemusí dojít, že mají hledat nějaký prostor pod úrovní pasu,“ upozornila na problém a atypickým vstupem mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská.

Podle fotografií, které Blesk Zprávy profesionálním hasičům ukázaly, odhalili požárníci další nedostatek, který by jim komplikoval práci. Je jím příliš úzký prostor v chodbě. „V dispozičním plánu je uvedeno, že se dají otevřít dveře dokořán a navzájem si nepřekážejí, ale realita je jiná. Při úplném otevření dveří se druhé otevřít nedají a i kdyby osoby chtěly pokoj opustit, nemohou, protože zůstanou uvězněné kvůli vzpříčeným dveřím,“ vysvětlila Suchánská. Podle ní můžou chybějící dveře obyvatelům i zasahujícím složkám přinést i další komplikace.