Moderátoři Roman Šebrle a Eva Perkausová míří do nového domova. A nejen oni. Televizní skupina Prima se totiž po 21 letech začala stěhovat z pražské Palmovky do nového sídla ve Strašnicích. Kompletně se přemístí do poloviny prosince. V nově zrekonstruovaných prostorách polyfunkčního objektu Vinice bude disponovat prostory o rozloze 12 500 metrů čtverečních na šesti podlažích. Prima to dnes uvedla v tiskové zprávě.