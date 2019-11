Většina případů nahlášeného sexuálního obtěžování v církvi je falešná. To ale neznamená, že problém neexistuje. V pořadu Partie na televizi Prima to v neděli řekl kardinál Dominik Duka. Podle něj je třeba očistit jméno církve, což je důvod, proč před několika dny podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Duka mluvil rovněž o sňatcích homosexuálů či kontroverzním divadelním představení v Brně.

Trestní oznámení na neznámé pachatele z řad církve podal Duka před několika dny společně s Českou biskupskou konferencí. Mířené je na kněze, kteří se mohli dopustit sexuálního zneužívání. Při rozhovoru kardinál sdělil, že nelze zveřejnit celkové číslo podezřelých, dokud nebude záležitost řádně prošetřena.

„V České republice je přibližně 1400 nahlášených případů ročně a je policejním vyšetřováním prokázáno, že polovina těchto případů jsou falešná obvinění. Jsou to obvinění zhrzených jednotlivců, obvinění, která přicházejí při rozvodových řízeních. A pak přijde ta druhá polovina,“ vysvětluje Duka. Před Zemanovým Hradem bouřili satanisti: Předváděli felaci, šili do Duky i sexuálních skandálů kněží

Za posledních třicet let došlo k soudnímu řízení jedenácti pachatelů, jeden z obviněných dosáhl úplného očištění, zbytek byl odsouzen. „Tedy z toho počtu tři tisíce potenciálních duchovních ‚pachatelů‘ je jich deset, spočítejme si, jaké je to procento...“ dodal.

Kardinál dříve řekl, že pokud by policie důkazy k sexuálnímu zneužívání nenašla a daná nařknutí by nebyla prokázána, mohla by církev žalovat druhou stranu konfliktu za pomluvu. Podle Duky jsou ale tyto kroky zatím pouze hypotetické.

Homosexuální sňatky? Porušují tradici, říká Duka

Duka se vyjádřil rovněž k tématu homosexuálních sňatků. Ve Sněmovně totiž momentálně leží návrh zákona, který by dovoloval homosexuálním párům uzavírat manželství. Kardinál je velice radikálně proti. Důvody, proč novelu neschválit, probíral podle svých slov spolu s jinými problematikami při osobní schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Chlípného kněze Puváka bude řešit papež František: Chytil se do pasti na pedofily!

Jedním z hlavních argumentů je podle Duky fakt, že manželství ctí a mělo by ctít tradici kulturních a biologických hodnot spojení muže a ženy. Dále konstatuje, že ochranou tradičního sňatku se zároveň dostává ochrany jak jednotlivým osobám, tak státu.

„Tento zákon povede k tomu, že ti lidé si budou někde chtít takzvaně opatřit děti. To je otázka obrany jednotlivce, ale taky otázka ochrany společnosti, státu. Kdo má tu moc vzít dítěti jeho právo na biologického otce a biologickou matku?“ vysvětluje svůj pohled na věc Duka.

Podle kardinála je mateřská láska nejvyšší hodnotou každého jedince a začíná již při vývoji zárodku v těle matky. Odtržením dítěte od rodičky by docházelo ke zhoršení podmínek a předpokladů pro správný rozvoj člověka.

Požaduje od divadelníků omluvu

Kardinál nenechal ležet ani kontroverzní divadelní představení brněnského Centra experimentálního divadla a Národního divadla Brno. Respektive žalobu, která mu byla zamítnuta. Tu Duka podal kvůli údajnému vážnému zasažení do jeho osobnostních práv.

Divadelní hry Prokletí a Naše násílí a vaše násilí podle žalobců obscénně napadají křesťanskou symboliku. Při jedné scéně například Ježíš znásilňuje muslimku. Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček se s kardinálem Dukou shodují na domněnce, že pokud by se jednalo o jiné náboženství, soud by se omluvil a žalobu by nezamítl. Kardinál ho nutil k orálnímu sexu. U soudu vypovídala oběť třetího muže Vatikánu

„Svatý Jakub v epištole říká, a to by si měli všichni přečíst, že slovem můžeme zabít víc lidí než nožem, volně cituji,“ dodává při rozhovoru Duka. Domnívá se, že by se oba ředitelé divadla měli omluvit za škody spáchané na cti církve.

Jedna z kritik vůči Dukovi zněla, že kardinál sám divadelní hru neviděl, tím pádem není schopen dílo objektivně posoudit. Nato se při rozhovoru arcibiskup ohradil tím, že stačilo vidět pár útržků hry, které obletěly sociální sítě. „Já jsem nebyl při tom, když bombardovali Drážďany, nebyl jsem při tom, když vyhlazovali Lidice, a snad dokážu posoudit, co bylo rozbombardování Drážďan, a co bylo vyhlazení Lidic. Stačí si o tom přečíst nebo vidět některé záběry,“ dodává Duka.