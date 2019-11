Zmlácená dívka i sametové střízlivění. Dělník, prodavačka či důstojník mluví o listopadu 1989

Pan Imlauf dnes učí a věnuje se svému velkému koníčku - hudbě. Celý život si s sebou táhne jednu ošklivou věc. V roce 1987 se jako student pedagogické fakulty vypravil na vzpomínkovou akci ke zdi Johna Lennona do Prahy. Všimla si ho StB a při druhém výslechu pod hrozbou, že ho vyloučí ze studia, podepsal spolupráci.

„Řekl jsem si, že to uhraji. Že práskačem nebudu, protože těmhle chlapům můžu cokoli namluvit. Při dalším setkání chtěli, ať podepíšu nějaký papír. Tak jsem podepsal. A to bylo ono. Dělali to takovým způsobem, že jako o nic nejde. Když bych to měl říct ve zkratce, přesvědčovali mě, že kdyby náhodou došlo k něčemu protirežimnímu, tak by ode mě chtěli, abych jim to řekl,“ vzpomínal na své největší životní setkání Imlauf.

Stýkal se dál se svými přáteli, ale měl strach. A přišel listopad 1989: „Já jsem z toho vycouval. Bylo mi strašně. Nevstupoval jsem v žádné angažmá, protože jsem věděl, co mám za sebou. Jen jsem pořád doufal, že už je to minulost.“ Minulost to nebyla, doklady o jeho spolupráci, která nebyla ani dlouhá, ani nikterak výživná se v archivech StB dochovaly. A odsud se to dozvěděli i Imlaufovi přátelé.