„Srdeční záležitost.“ „Bylo to fantastické.“ „Byl to pro nás velký zázrak, že jsme mohli něco takového zažít.“ Tak zněly nečastější reakce ročníků, které sametovou revoluci přímo zažily. Pozitivní odezvy plné emocí místy vystřídá povzdech nad současnou politickou situací: „Ve mně to zanechalo moc pěkné vzpomínky, i když teda teď jsem tak trošku zklamaná. Ale té svobody si musíme vážit.“

Zástupci mladších čerpají především z dojmů zprostředkovaných svými rodiči. Jen vyjímečně se ozvou odpovědi typu: „Sedmnáctý listopad pro mně znamená svátek a volno.“ A to skutečně pouze u lidí pod dvacet let. Jinak zaznívají především reakce o svobodě a demokracii: „Pro moji generaci hodně zásadní věc, pro mě je to vlastně nejdůležitější svátek v roce,“ říká mladá maminka. Podívejte se na celou anketu, kterou pro vás Blesk Zprávy natočily v pražských ulicích.

