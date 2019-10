Vánoční cukroví bude letos o něco dražší. Může za to především růst cen ve všech odvětvích i nebývale suchý rok. Nedostatek medu, ořechů i dražší elektřina provětrá peněženky zhruba o 10 % víc než vloni. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) to potvrdil a prozradil, zda nás stejně jako před lety čeká máselná krize.

Internet už se jen hemží inzeráty na domácí cukroví. Pozorný čtenář také ale pozná, že ceny jsou vyšší než vloni. Z Kozlovic si až do 12. prosince můžete objednat deset druhů za 450 korun, dvanáct druhů z Nové Paky za 520 korun, objednávku ale musíte stihnout do 15. listopadu. Cukroví v Opavě si pak objednáte podle podaných inzerátů za 470 korun.

Cukroví zdraží elektřina

Ceny jsou přitom zhruba o 10% vyšší než v loňském roce. „Jestli obecně jdou veškeré vstupy nahoru, tak ten koncový výrobek nemůže být levnější, nemůže si udržet cenu,“ přiznal zdražování ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). „To jsou mzdy, energie, suroviny a všechny věci s tím spojené, takže naprosto logicky bude cena cukroví vyšší,“ doplnil ministr.

Ceny šponuje nejen vyšší cena energií, ale také nedostatek medu, v některých oblastech ho kvůli mšicím nemají téměř vůbec. Stát ale žádné kompenzace zatím nechystá. „V tuto chvíli to nepředpokládáme,“ reagoval ministr na dotaz Blesk Zpráv. Podobně slabá je letos podle všeho také úroda ořechů.

Máslová krize

Tak špatně jako před dvěma lety ale snad nebude. Tehdy cenu cukroví vystřelila nahoru především vysoká cena másla. Asi všichni mají ještě v živé paměti čtvrt kilovou kostku za 60,45 korun. Letos v září uváděl Český statistický úřad cenu 43,42 korun, v říjnu už přišlo ale mírné zdražení na 45,53 KČ.

Jestli nás něco podobného čeká letos, zatím ministr Toman nechce příliš odhadovat. „Nevím, co může udělat trh. Je pravda, že cena mléka se nyní drží na vyšší úrovni. Ceny jsou ale stabilizované. Stoupat mohou samozřejmě při vyšší spotřebě,“ dodal šéf českého zemědělství pro Blesk Zprávy s tím, že věří ve stabilitu na trhu a lidé nebude ve velkém máslo skupovat.

Kapři ani brambory štědrovečerní večeři neprodraží

Zhořknout by ale na štědrovečerním stole neměl vánoční kapr. Rybáři už začali s výlovy a cena by měla zůstat stejná jako vloni. Největší producent sladkovodních ryb v Evropě rybářství Třeboň doporučuje konečné ceny pro koncové zákazníky u vánočních kádí zhruba 100 korun za kilo. „Kaprů a ryb bude dostatek. Ceny odpovídají tomu, co je na trhu, tam by neměl být zásadní problém,“ dodal ministr.

„Letošní rok je rokem vyloženě průměrným. V dubnu, květnu byla oproti loňsku zima, vegetační období pro růst kapra bylo kratší. V té souvislosti nepočítáme s žádnými změnami cen, co se týká Vánoc, budou jako v loňském roce. Nejlevnější ryby budou u rybářských společností na sádkách. Tam, kde se ryba musí převážet, manipulovat, platit nájem za prodej, se navýší zhruba o deset korun oproti (ceně) výrobních podniků,“ řekl při výlovu rybníka Rožmberk předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek.

Prodražit by se neměl ani bramborový salát. „Sklizeň je na dlouhodobém průměru,“ tvrdí Toman. Neočekává proto pohyb na trhu. To dokazují i čísla statistiků. Zatímco v červnu stálo kilo konzumních brambor 27 korun, v září už byla průměrná cena téměř o deset korun nižší.