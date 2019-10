Hromadné instalování kamer do jatečních zařízení je značně kontroverzní nápad. Myslí si to viceprezident Komory veterinárních lékařů Karel Daniel, podle kterého by opatření dávalo smysl pouze tehdy, pokud by k záznamům měla přístup Státní veterinární správa (SVS). Záběry by se však nesměly dostat mezi běžné lidi. Povinné kamery se v Česku snaží prosadit ochránci zvířat a naposledy nápad otevřeli po případu brutálních jatek na Benešovsku.