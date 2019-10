„Kontroly se zaměřily zejména na oblast welfare (pohody) zvířat a také na vykládku zvířat. V rámci kontrol bylo zjištěno, že nějaké porušení welfare bylo v průběhu letošního roku zjištěno na devíti procentech jatek – například úhyny při přepravě a ve stáji, opakované omračování zvířat, zranění při přepravě, nepřiměřené používání elektrického pohaněče,“ řekl ČTK mluvčí.

Podle něj bylo při kontrolách také zjištěno, že ne všechna jatka jsou vybavená k poražení zvířete, které nemůže například vstát po zranění, které utrpělo při přepravě na jatka. „Do budoucna by měla pro podobné případy být vybavena všechna jatka. Do budoucna by měli veterinární inspektoři provádějící dozor na jatkách být častěji než dnes přítomni při vykládce zvířat, a to přesto, že platná veterinární legislativa povinnost fyzické přítomnosti inspektora u každé vykládky zvířat nevyžaduje,“ uvedl.

Kontrolu jatek nařídil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) poté, co se na veřejnost dostalo video, kde je vidět kopání do zvířat na jatkách ve Všeticích. Josef Komárek, jednatel firmy Jokoma , která jatka ve Všeticích provozuje, minulý týden ČTK potvrdil, že video pochází z tamního závodu. Jde podle něj o pochybení jednotlivce, nikoliv běžnou praxi. Veterináři oznámili, že podali na jatka trestní oznámení kvůli podezření z týrání zvířat.

Ředitele SVS Zbyňka Semeráda Toman požádal, aby vyvodil důsledky ve středočeské krajské veterinární správě. „A také aby zkontroloval všechny dodavatele zvířat na ta jatka. Je to soubor opatření, předpokládám, že ředitel mi dá do týdne informaci ohledně kontrol a navržených opatření,“ dodal ministr. Jaká opatření SVS vůči středočeskému dozoru přijala, zatím mluvčí neuvedl, upřesní je v tomto týdnu.

Podle Lukáše Vincoura z iniciativy Zvířata nejíme, který video zveřejnil, jde o záběry z letošního léta. „Dochází k tomu, že používají elektrické pohaněče na místa, kde nesmějí, jako jsou hlava a záda. Pak je tam tahání zraněného zvířete za hlavu,“ popsal. Iniciativa se snaží prosadit, aby byly na českých jatkách povinné kamery, které by podobné excesy zachytily.