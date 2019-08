Telata v „krabicích“? Odborník: Vypadá to drasticky, ale zvířata netrpí

Před několika dny vyvolaly pozdvižení záběry telat uzavřených v boxech na mléčných farmách po celé Evropské unii včetně Česka. Pořídila je organizace Compassion in World Farming (CIWF), podle které zvířata tímto způsobem chovu trpí. Luděk Stádník z České zemědělské univerzity (ČZŮ) to odmítá a říká, že telatům tu nikdo záměrně neubližuje. Boxy se používají z toho důvodu, že jinak jsou nemocná a umírají. Navíc neustále probíhají diskuze, jak jejich životní podmínky zlepšit.

Stádník, který vyučuje na Katedře chovu hospodářských zvířat, uznává, že pro širokou veřejnost mohou boxy vypadat drasticky. „Ale mají své opodstatnění,“ prozradil pro Blesk Zprávy. Dospělo se k nim totiž ze zcela praktického důvodu – když se nepoužívaly a telata se chovala v hromadných teletínech, šířilo se mezi nimi mnoho nemocí.

„Až 30 až 40 procent stáda uhynulo na chřipku nebo průjmová onemocnění,“ vysvětluje odborník na skot s tím, že to bývala rána jak pro chovatele, tak pro samotná zvířata. Dnes podle něj díky boxům uhynou jen jednotky procent telat. „Ten systém vznikl k tomu, aby byla produkce mléka co nejefektivnější,“ říká.

Po slepicích v klecích budí vášně telata v „krabicích“. Ochránci: Krutá realita

Mléčné farmy v současné době dodržují standardy, které si nikdo jen tak „nevycucal z prstu“, ale dospělo se k nim odbornou diskuzí. Proběhl navíc nespočet výzkumů, jak skotu zajistit co nejvyšší životní podmínky a zároveň dostatečný chod farem. I proto jsou v evropské směrnici přesně popsané rozměry boxů, doba, po kterou v nich telata mohou být, a podmínka, že na sebe zvířata vzájemně musí vidět.

Tyto standardy se přísně kontrolují. A že někde ochránci zjistili jejich porušení? I to se může stát, přiznává Stádník. „Ve výsledku podmínky ovlivňuje ošetřovatel,“ vysvětluje. Podle něj šlo o pochybení jedinců, rozhodně se nedá říct, že by to byla běžná praktika na všech farmách.

Pouto se nebuduje kvůli stresu

Lidé by si podle Stádníka měli uvědomit důležitou věc – chovatelé telat jsou primárně lidé, kteří je mají rádi. Jinak by se v podobném oboru vůbec nepohybovali. „Já ty snahy (ochránců, pozn. red.) chápu, ale jsem nerad, když se chovatelé staví do pozice těch, komu na zvířatech nezáleží,“ zdůrazňuje.

I proto jsou telata matkám odebírána tak brzy po narození, na což rovněž upozorňovali ochránci. Nestihnou si vytvořit pouto a odnětí je tolik nebolí. „Čím později je od sebe oddělíte, tím větší je to stres,“ odhalil Stádník. Tento stres přitom může být skutečně ohromný. Když u sebe zkoušeli tele s krávou nechat a oddělit je výrazně později, dvojice byla schopná rozbourat celé stádo – neustále chtěla za sebou.

Zvířata chovaná pro kožich? Klece jim ničí mozek jako autismus, říká zoolog

Současný systém nicméně neznamená, že je nejlepší, co by mohl být. V odborných kruzích se podle docenta neustále o zlepšování životních podmínek zvířat diskutuje a aktuálně je na pořadu dne návrh, aby telata byla chována v boxech po dvou. Riziko přenosu nemoci tak bude stále nízké, ale mláďata budou mít přímo u sebe parťáka. „Je to trend ve světě,“ říká Stádník.

Zemědělci: Volná pastva není vhodná pro všechen skot

I Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) říká, že na záběrech nevidí nic neobvyklého. Farmy jednoduše dodržují standardy, které stanovuje Evropské unie. Dobrovolně si je podle ní nezpřísnily ani environmentálně vyspělé země jako Nizozemí nebo Německo, což o něčem svědčí.

„Skot lze samozřejmě chovat i ve volné přírodě, především pak masný skot, pro který je volný pohyb v krajině a spásání luk skutečně přirozeným způsobem života,“ sdělila Blesk Zprávám mluvčí organizace Šárka Gorgoňová.

Avšak upozornila, že ne pro všechna plemena je tento způsob vhodný. „U mléčného skotu je obvyklé chovat jej ve stájích a telata v boxech (nejsou tam celý svůj život, tráví tam jen několik týdnů života). Ani mléčný skot ale nemusí trávit a v řadě případů netráví život v kravínech - stále častější praxi je vyhánět jej na pastvu, a je docela dobře možné, že i zvířata na záběrech si volné pastvy užijí,“ říká mluvčí.

Březí kráva utekla z jatek a porodila tele. Úředníky dojala natolik, že bojují za změny

Podobně hovoří Českomoravský svaz mlékárenský. „Všude v Evropě je welfare (životní podmínky, pozn. red.) zvířat na velice vysoké úrovni a týká se to i chovu telat,“ uvedl. Také se domnívá, že pokud někde k porušení podmínek chovu dojde, pak je to pochybení jedince.

Chtějí konec všech klecí a boxů

Záběry z mléčných farem, na kterých ochránci ukazují podle nich nehumánní podmínky chovu telat, vznikly v rámci celoevropské snahy zakázat chov zvířat v klecích. CIWF argumentovala tím, že mláďata nemají v boxech dostatečný kontakt s okolními telaty. Navíc organizace měla narazit na mnoho případů porušení evropské legislativy, kdy například zvířata zůstávala uzavřena v „krabicích“ déle, než měla.