Hleny z mléka? Odborník promluvil o „zácpě v hlavě“ i alergii a antikampani

Častým protiargumentem, ale zároveň i mýtem je tvrzení, že mléko obsahuje škodlivá Ečka a antibiotika. V mléku žádná nejsou. Prodloužené trvanlivosti se dosahuje buď pasterizací, nebo úpravou UHT.

Mlékárna nikdy nevykoupí mléko s obsahem antibiotik, protože by z takového mléka nemohla vyrobit kysané výroby, například jogurty nebo kysanou smetanu. Po chemické stránce by to nebylo možné. Proto chovatelé předem separují léčené krávy a jejich mléko, jinak by znehodnotili celou dodávku a přišli by o velké výnosy.