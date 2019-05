Z alergické rýmy se může vyklubat nebezpečné astma. Ročně zabije až 150 Čechů

Různými druhy alergií trpí v Česku až milion lidí. Nejvíce jsme alergičtí na pyly trav a stromů a také na prach a roztoče. Jenže mnoho lidí stále neví, že nějakou alergii mají, podle průzkumů se jich téměř polovina neléčí, případně neví, jak by se léčit měli. Z banální alergické rýmy se ale může vyklubat závažné alergické astma, které v ojedinělých případech může vést až k úmrtí.

Více jak třičtvrtiny respondentů v průzkumu agentury STEM/MARK uvedly, že mají ve svém okolí někoho, kdo trpí respirační alergií (včetně jich samotných). Lidé jsou alergičtí zejména na pyly trav a stromů, ale také na prach a roztoče. Téměř polovina dotázaných trpí alergií častěji během topné sezóny (říjen až duben). Mezi nejčastější dýchací potíže patří ucpaný nos, problémy s dýcháním a kýchání.

Polovina alergiků se s alergií neléčí, více než čtvrtina od léčby upustila a pětina se nikdy neléčila. Nejčastěji se s alergií lidé obracejí na alergologa, čtvrtina alergiků se spoléhá na volně prodejné léky. Vše vede k nekvalitnímu životu, myslí si to 9 z 10 dotázaných. Nejčastěji se s alergií lidé obracejí na alergologa, čtvrtina alergiků se spoléhá na volně prodejné léky. Zmíněné projevy alergie zabraňují soustředění v práci, ve škole, znemožňují vést plnohodnotný život.

Peklo pro alergiky: Město zasáhla „pylokalypsa“, vzduch se zbarvil žlutě

V matraci je až 1,5 milionu roztočů

Alergie na roztoče patří mezi nejčastější respirační alergie v Evropě. Polovina alergické rýmy je způsobena právě roztoči. Za vznik alergie může pouze osm druhů roztočů, přičemž na celém světě jich existuje okolo 50 tisíc.

Síla alergie na tyto neviditelné jedince je v jejich počtu. Jediná matrace může obsahovat až 1,5 milionu roztočů. Přitom neexistuje žádná rada ani přípravek, kterým se jich zcela zbavíte. Doporučená jsou pouze režimová opatření k částečné eliminaci, ale ne k úplné likvidaci roztočů, jako častá výměna ložního prádla, luxování, praní prádla na vyšší teplotu apod.

Příznaky neberte na lehkou váhu

Je důležité nebrat příznaky alergie na lehkou váhu. „Máte-li podezření na alergii na roztoče a dosud jste nebyli diagnostikováni, měli byste se svým praktickým lékařem konzultovat vhodnost alergologického vyšetření pro objasnění příčiny vašich obtíží,” říká MUDr. Iva Pončáková z Centra alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze.

„Naštěstí alergie na roztoče se dá v dnešní době léčit mnoha různými způsoby, od volně prodejných léků a farmak zaměřených pouze na potlačení symptomů až po hlavní možnost, kterou je léčba onemocnění specifickou alergenovou imunoterapií," doplňuje odbornice.

Až 150 zbytečných úmrtí ročně

Neléčená alergie může přerůst až v astma, kterým trpí v Česku až 800 tisíc dospělých a 200 tisíc dětí. V komplikovaných případech onemocnění se tak pacient vystavuje dalšímu riziku, kterým je úmrtí. V České republice vlivem nedodržování léčby ročně umře v důsledku astmatu 100 až 150 lidí, což je naprosto zbytečné vzhledem k relativně snadné léčitelnosti onemocnění, jak zmínil doc. MUDr. Milan Teřl z Plicní kliniky FN Plzeň. Míra přesvědčení o souvislosti mezi alergií na straně jedné a kvalitou života a astmatem na straně druhé roste společně s věkem.

Alergikům začalo peklo. Kvetou lísky, brzy se přidají břízy a topoly

Pomoci může imunoterapie

Léčba alergie pomocí alergenové imunoterapie je vhodná pro pacienty, u nichž léčba příznaků neměla dostatečný účinek. Alergenová imunoterapie je sice dlouhodobá léčba, rozvržená do tří až pěti let, přináší ale trvalé zlepšení stavu, které přetrvává i několik let po jejím ukončení. Jedná se o medikamentózní léčbu v různých formách. Pro pacienty je však nejpohodlnější tabletová forma, kdy se tableta v ústech rychle rozpustí bez nutnosti zapíjení a v užívání nijak neomezuje.

Alergenová imunoterapie tabletami je možná u dospívajících a dospělých ve věkovém rozmezí 12 až 65 let. Vhodnými pacienty jsou především ti s klinickou anamnézou a pozitivním testem citlivosti na roztoče domácího prachu se středně závažnou až závažnou alergickou rýmou (rinitidou) přetrvávající i přes léčbu přípravky ulevujícími od příznaků. Léčba tabletami je vhodná i pro lidi, kteří již trpí alergickým astmatem. Před zahájením léčby musí být stav pacientova astmatu pečlivě vyhodnocen.