Češi jedí tuny antibiotik, ty přestávají působit. Superbakterie zabije 10 milionů lidí

Odborníci odhadují, že se v Česku ročně spolyká 15 milionů balení antibiotik. Jejich spotřeba stoupá, stejně jako po celém světě, a s tím roste i odolnost bakterií. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jde o globální hrozbu - ročně kvůli rezistenci bakterií zemře v EU 25 tisíc lidí a léčba vyjde na 1,5 miliardy eur. Podle WHO navíc v roce 2050 zabije infekce vyvolaná rezistentní bakterií 10 milionů osob. Co na to česká lékařka?