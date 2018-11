Antibiotika můžou přestat úplně zabírat, varuje europoslanec. Kvůli čemu?

„Vypůjčili jsme si zbraně, používali jsme je neuváženě a bakterie se dokázaly přizpůsobit tak, jak to dělaly miliony let před tím,“ řekl Poc a dodal: „Na Madagaskaru se pravidelně opakují pořád ještě morové epidemie, které u nás byly ve středověku, a bohužel se zdá, že se tam v roce 1995 poprvé objevil multirezistentní kmen.“

„Představte si situaci, kdy se takováhle bakterie rozšíří do větší části světa. To budeme mít velký problém,“ zmínil europoslanec k situaci kolem rezistence bakterií na většinu antibiotik s narážkou na to, že antibiotika mají svůj původ mezi plísněmi.

Jako druhý příklad uvedl Poc odolnou tuberkulózu, se kterou bojuje například Rumunsko. Multirezistentní kmeny bakterií už se ale objevily také v Česku. „Objevily se případy všude, nejen ve Velké Británii. Multirezistentní kmeny jsou samozřejmě i u nás, třeba zlatý stafylokok a tak dále,“ varoval místopředseda Výboru pro veřejné zdraví Evropského parlamentu. Ve Spojeném království se totiž na jaře „proslavil“ případ odolné kapavky.

Bakterie „pořádají mejdany“

„Není to jen nadužíváním, ale také preventivním užíváním. Z toho se bakterie velmi „radují a pořádají mejdany“. Používání antibiotik třeba na virové infekce, to je poměrně častá věc. Jsou bohužel lékaři, kteří na nátlak pacienta předepíšou antibiotika i v případě, kdy se nejedná o bakteriální infekci,“ popsal obecně známou praxi Poc a volá po osvětě.

„Můžeme zavádět takové prvky, které zabrání zneužívání antibiotik. Vytvořit pobídky, aby firmy vyvíjely nová antibiotika. A vytvářet politiky pro to, abychom s těmi novými antibiotiky nezacházeli už tak hloupě, jak s těmi starými,“ nastínil budoucí postup v problematice. Ta může dokonce dospět až do bodu, kdy lidstvu antibiotika nebudou k ničemu.

Český europoslanec se přesto bakterie, která by odolala téměř všemu, co lidé vyvinou, neobává. „Nemyslím, že něco takového v tuto chvíli hrozí. Co hrozí, je, že půjdete do nemocnice. A tam po operaci dostanete infekci, která bude tak odolná, že než přijdou na řadu ta antibiotika poslední záchrany, tak zemřete, nebo téměř zemřete. Mám přátele, kteří se angažují právě v řešení multirezistence, protože se jim tohle stalo,“ prozradil i osobní zkušenost.