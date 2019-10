Česká vakcinologická společnost (ČSL JEP) zveřejnila na svém facebooku zprávu, že v Česku chybí vakcína proti chřipce Vaxigrip Tetra. Podle společnosti Sanofi, která vakcínu dodává, bude dostupná v druhé polovině listopadu. Zejména říjen a listopad doporučují odborníci jako nejvhodnější období pro očkování proti chřipce. Co za výpadkem stojí?

Vaxigrip Tetra má podle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) výpadek a předpokládaný termín obnovení je 15. 11. To potvrzuje i zpráva společnosti Sanofi, kterou uveřejnila (ČSL JEP) na svém facebooku.

„Další vakcíny Vaxigrip Tetra dodáme na trh v česku ve dvou vlnách v první polovině měsíce listopadu, dostupnost v ordinacích očekáváme v druhé polovině listopadu,“ uvádí zpráva.

„Některé lékárny a očkovací centra mají k dispozici podobnou tetravalentní vakcínu Influvac Tetra - jde o zdravotnická zařízení, která si vakcíny předobjednala na jaře. Pro pacienty samoplátce však vakcíny momentálně k dispozici nejsou. Influvac Tetra už letos nebude,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí České lékarnické komory Michaela Bažantová.

Podle Bažantové mají vakcíny k dispozici očkovací centra a další zdravotnická zařízení. „Lékárny si ale momentálně objednat vakcíny pro své pacienty nemohou, mohou se pouze pokusit si předobjednat listopadovou dávku. Ta však bude pravděpodobně nejprve rozdělena do zdravotnických zařízení, která ještě nemají zcela vykryté jarní předobjednávky,“ dodává mluvčí.

Stojí za výpadkem nízký nebo vysoký zájem?

Zároveň společnost ujišťuje, že doveze dostatečné množství vakcín, aby pokryla veškerou potřebu očkovacích dávek včetně meziročního nárůstu poptávky.

„Příčinu nedostatku lze odhadovat jako kombinaci několika faktorů: nízký zájem o očkování v ČR, nízká platba za očkovací látky a výroba počtu vakcín podle plánu, tedy podle předpokladu výrobce na základě zkušeností z předchozích let. Každý rok se totiž vakcíny vyrábějí nové, tak aby odpovídaly novým typům chřipky,“ uvádí Bažantová.

SÚKL ve své databázi uvádí, že vakcína chybí z „kapacitních/ distribučních“ důvodů.

Virus chřipky | Profimedia

Na očkování je nejvhodnější doba

Nejvhodnější doba na očkování je dle odborníků nyní, tedy v říjnu, v listopadu, nejpozději v prosinci. Očkovat se lze i na začátku epidemie, ale je třeba vzít v úvahu, že ochrana nastupuje až dva týdny po očkování, proto je lepší očkování neodkládat.

„Chřipková epidemie v Česku začíná obvykle až v novém roce, v druhé polovině ledna nebo na začátku února. Může začít už před Vánocemi, to je ale méně časté,“ řekl už dříve Blesk Zprávám Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu. Na našem území trvá epidemie šest až osm týdnů.

ČSL JEP uklidňuje, že je možné se nechat očkovat až do konce prosince.

Virus se mění

Řada Čechů podle odborníků závažnost chřipky podceňuje. „Lidé totiž kombinují různá nechřipková onemocnění, jsou např. nachlazení nebo mají rýmu a říkají, že už chřipku 3x nebo 4x měli, a právě proto se domnívají, že chřipka je banální, ale na toto onemocnění se i umírá,“ varoval Kynčl.

Pomoci může očkování proti chřipce, proti které je nutné se nechat očkovat každoročně. „Není to tak, že by byla vakcína neúčinná, je to kvůli tomu, že virus se mění,“ uvedl vědecký sekretář České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Chlíbek.