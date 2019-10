Češi stále podceňují závažnost chřipky, upozorňují odborníci. Proočkovanost naší populace je kolem 5 - 6 %, během epidemie ale může onemocnět až 15 % populace, nízká je i proočkovanost zdravotního personálu. V sezóně 2018/19 bylo hlášeno 625 osob se závažným průběhem nemoci, z toho 195 pacientů zemřelo. Jsou to však velmi podhodnocená čísla. Skutečný dopad chřipky je ještě větší, podle odhadů v souvislosti s tímto onemocněním zemře asi 1500 lidí za rok. Kdy začne další chřipková epidemie?

Chřipkou každý rok onemocní až deset procent dospělých a až pětina dětí. Asi 80 procent je z rizikových skupin nad 65 let, těhotných nebo mají některé nemoci jako vážnější cukrovku, astma nebo onemocnění ledvin.

V sezóně 2017/18 onemocnělo velmi závažnou chřipkou, která si vyžádala pobyt v nemocnici, 667 lidí, z toho 261 lidí zemřelo. V sezóně 2018/19 zatím na JIP či ARO s chřipkou skončilo 625 lidí a z toho zemřelo 195 lidí. V tomto období vyrazilo k lékaři s chřipkou 996 tisíc lidí.

„Přestože je každoročně hlášeno několik desítek až stovek úmrtí v důsledku chřipky, na základě statistického modelování víme, že skutečný dopad chřipky je ještě větší. V souvislosti s chřipkou umírá asi 1500 lidí za rok,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl. Chřipka je podle něj jediná nemoc, která se projevuje i na statistických datech o celkové úmrtnosti.

Virus se mění

Řada Čechů podle Kynčla závažnost chřipky podceňuje. „Lidé totiž kombinují různá nechřipková onemocnění, jsou např. nachlazení nebo mají rýmu a říkají, že už chřipku 3x nebo 4x měli a právě proto se domnívají, že chřipka je banální, ale na toto onemocnění se i umírá,“ varuje Kynčl.

Pomoci může očkování proti chřipce, proti které je nutné se nechat očkovat každoročně. „Není to tak, že by byla vakcína neúčinná, je to proto, protože virus se mění,“ uvedl vědecký sekretář České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Chlíbek.

Nízká proočkovanost u zdravotníků

Pravidelně se ale očkuje jen asi pět až šest procent Čechů a pětina seniorů. Méně než třetina očkovaných je také v zařízeních dlouhodobé péče, například v domovech pro seniory.

Příliš nízká je podle odborníků proočkovanost zdravotníků. Ti očkováním chrání sebe, ale hlavně pacienty. „Až třetina nemocných může vylučovat virus i předtím, než se objeví první příznaky,“ dodal Chlíbek. Většina zemí očkování doporučuje, například v USA je dokonce povinné.

Očkování sníží závažnost chřipky

Očkování podle Chlíbka snižuje významně riziko úmrtí u chronicky nemocných. Například u lidí po cévní mozkové příhodě až o 65 procent, u diabetiků o 55 procent. Vakcína má kvůli proměnlivosti viru účinnost asi 40 až 60 procent. Pokud navzdory očkování člověk onemocní, má ale mírnější průběh a méně mu hrozí hospitalizace.

Nejvhodnější doba na očkování je nyní, tedy v říjnu, v listopadu, nejpozději v prosinci. Očkovat se lze i na začátku epidemie, ale je třeba vzít v úvahu, že ochrana nastupuje až dva týdny po očkování, proto je lepší očkování neodkládat.

Zdarma je očkování v ceně 300 až 400 korun poskytované seniorům nad 65 let, chronickým pacientům s vážnějšími nemocemi srdce a cév, ledvin či plic, cukrovkou léčenou léky a lidem v domovech seniorů, léčebnách dlouhodobě nemocných a podobných zařízeních. Rizikovým faktorem je také kouření, obezita nebo cukrovka. Ostatním lidem zdravotní pojišťovny přispívají na vakcínu asi polovinu ceny, její aplikaci si ale musí zaplatit.

Kdy bude chřipková epidemie?

„Chřipková epidemie v Česku začíná obvykle až v novém roce, v druhé polovině ledna nebo na začátku února. Může začít už před Vánocemi, to je ale méně časté,“ řekl Blesk Zprávám Kynčl. Na našem území trvá epidemie 6 až 8 týdnů.

Nakazit se lze bezprostředním kontaktem s nemocným, případně při kýchání a kašlání na vzdálenost 1,5 metru. Rizikové jsou zejména dopravní prostředky. Odborníci proto jako prevenci doporučují vedle očkování mytí rukou a omezení dotyků očí, nosu či úst rukama. V době chřipkové epidemie je dobré vyhýbat se místům, kde je vysoká koncentrace lidí, tedy např. v kině nebo divadle.