Na milion Čechů má problém s alkoholem. Nejhůř jsou na tom děti, ty se seznamují s alkoholem velice brzo a následky bývají fatální. Často jim přitom alkohol nabídnou právě jejich rodiče. Čerstvě ženatý ministr Adam Vojtěch (za ANO) se teď rozhodl s neblahým fenoménem bojovat. Rád by prosadil zvýšení daní a přísnější pravidla pro reklamu na alkohol.

„Výjimečně si s námi můžeš přiťuknout, i když ti ještě nebylo 18.“ To je věta rodičů, kterou často začíná velký problém. Ukazují dětem, že je normální pít. Ty pak mají tendenci se alkoholu nevyhýbat a rodiče kopírují. Podle výzkumu ministerstva školství je to dokonce každý pátý žák deváté třídy, který pravidelně pije alkohol.

Patnáct procent šestnáctiletých přiznalo, že si dají každý týden pivo. Dvanáct procent deváťáků pije ale ještě mnohem víc.

Ministr Vojtěch se oženil v kapli, obřad měla „pod palcem“ nevěsta Olga

Alkohol je pro mladé totiž snadno dostupný. Rodiče jim ho poskytnou poprvé už ve dvanácti letech. Většina mladých taky přiznává, že je pro ně velmi snadné se k alkoholu různými cestami dostat. Jen při kontrolách policie loni našla po barech 300 opilých dětí.

Opilé děti vozí na JIP

„Protialkoholní záchytné stanice jsou určené pro osoby starší patnácti let, u dětského organismu navíc hodně rychle může dojít k nějakému zvratu, takže pokud jsou děti opravdu opilé, vozí se na JIP,“ řekla pro Blesk Zprávy národní koordinátorka pro protidrogovou politiku z Úřadu vlády Jarmila Vedralová.

„Pokud jsou děti pod mírným vlivem alkoholu, voláme rodičům, setkali jsme se už ale i s tím, že rodiče patnáctiletého hocha reagovali slovy „Jak to, že ses nechal chytnout?!“, to je závažná věc,“ dodala Vedralová. Výzkumy potvrzují, že dospělým je to většinou jedno. Jen málokteří zasáhnou, když vidí, že někdo prodává dítěti alkohol.

Dětem hrozí poškození mozku a jsou agresivní

Organismus ve vývinu je podle odborníků velice citlivý na přísun alkoholu. Způsobuje navíc 250 různých chorob, které se označují jako neviditelné. Projevují se totiž nenápadně, jejich následky jsou ale vážné. Podle přednosty Kliniky adiktologie Michala Miovského alkohol nejčastěji způsobuje cukrovku a rakovinu tlustého střeva. „Málo lidí to ví, ale alkohol je silně karcinogenní,“ dodal.

Na předávkování alkoholem nebo z důvodu nehod a sebevražd umírá ročně 800 lidí. Mnohem víc jich ale umírá na nemoci, které se projevují postupně. Celkově je kvůli pití zmařeno šest a půl tisíce lidských životů za rok.

Právě dětem, které pijí, hrozí zdravotní problémy mnohem víc než dospělým. Například trvalé poškození mozkových buněk, protože mozek se vyvíjí až do jednadvaceti let. Kromě poškození jater jsou také velmi náchylní k otravě alkoholem. Často se u nich objevují psychické problémy, bývají agresivní a chodí za školu. „Rizikem je u mladých i neplánovaný a nechráněný sex a noční návraty domů bez doprovodu. Mladí potom experimentují a dalšími návykovými látkami,“ uvádi ministerstvo zdravotnictví.

Kvůli alkoholu tratí státní kasa

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky si nechala vypracovat výzkum, který shrnuje, jak vysokou zátěží pro rozpočet alkohol a problémy s ním spojené jsou. Výsledek je nepříznivý. „Celospolečenské náklady tvoří částku převyšující 59 miliard korun ročně. V tom jsou zahrnuty náklady zdravotní, sociální i náklady spojené s kriminalitou,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vybraná spotřební daň z alkoholu přitom pokrývá pouze necelou desetinu této částky. I proto budou poslanci jednat o zvýšení daní na alkohol.

Ministr přiznal, že je problém kritizovat alkohol nebo kouření, protože takový kritika není v Česku příliš populární a rozhodně mu to nepřihrává politické body. „Ne vždy to má pozitivní odezvu, když dám na Facebook příspěvek o tom, že je alkohol špatný, chodí mi nepříjemné a mnohdy až vulgární zprávy,“ řekl. To si uvědomují i ostatní politici.

„Pan premiér je tomu nakloněn a vnímá, že to je důležité, ale ne všichni kolegové ve vládě mají stejný názor. Považuji za nutné ukazovat fakta, například to, že jsme v pití alkoholu druzí na celém světe. Moje role ministra zdravotnictví je proti tomu bojovat,“ řekl pro Blesk Zprávy ministr Vojtěch na konfenci k zahájení kampaně s názvem Nepít je normální.