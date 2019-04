Před alkoholem u vodáků znalec varuje: Opilí rodiče s dětmi ani nevystoupili z lodi

Alkohol není zlo, ale každý by měl znát svou míru. Myslí si to soudní znalec v oboru vodáctví a bezpečnosti na řekách a jezech Petr Ptáček, který to řekl v pořadu Blesku Epicentrum u tématu povolení půl promile u vodáků. „Viděl jsem posádku, kde jela rodina, měla dvě děti a rodiče nebyli schopni vystoupit z lodi na břeh. Ty děti tam jen seděly na té lodi a koukaly,“ popsal varovný příklad.

Senát má už brzy projednat Sněmovnou schválený návrh Pirátů na toleranci alkoholu u vodáků do 0,5 promile. Novinka by navíc měla platit pouze na nesledovaných vodních cestách, kde není motorový provoz.

„Vůdci plavidla budou moci požít zhruba to jedno, dvě piva, do těch 0,5 promile, aniž by byli za to nějakým způsobem pokutováni,“ upřesnil Ptáček s tím, že nezřízené pití alkoholu pro vodáky nadále nebude možné.

Vodní záchranář zároveň varoval, že s každým dalším promile rychle mizí zábrany a respekt před vodním živlem, který pro nás není přirozeným prostředím. „V okamžiku, kdy budeme mít pět, šest piv, budeme opilí a přijedeme k jezu, samozřejmě hrozí to, že podceníme nebezpečnost jezu nebo nějakého úseku na té řece,“ dodal.

Odborník to ilustroval na další příhodě, kterou zažil na řece se skupinou dětí při přenášení kánoí přes jez za nedostatku vody. „Najednou mezi nás vlítla posádka, která vůbec nebyla schopná koordinovat nebo řídit tu loď a potopila nám dvě lodě s dětmi. My jsme je museli samozřejmě vytáhnout a teď jim to vysvětlujte,“ vylíčil odborník nepříjemný zážitek.

Podle Ptáčka se díky několika aktivitám podařilo snížit počet utonulých vodáků na českých řekách, kdy ještě zhruba před 10 lety jich bylo 10 až 12 ročně, ale za poslední dva roky nikdo. „Udělali jsme několik projektů, jedním z nich byl projekt Nebezpečné jezy.cz, kdy jsme se pokoušeli upozorňovat na nebezpečné jezy v rámci naší republiky. Druhý projekt byla kampaň Alkohol nebo voda,“ vysvětlil Petr Ptáček v Epicentru.