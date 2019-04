Obnova Notre-Dame za miliardy i hrozba pro Česko. Historik varoval před dopady inferna

Obnova katedrály Notre-Dame v centru Paříže, kterou v pondělí vpodvečer zasáhl obrovský požár, může stát i miliardy. Naznačil to v pořadu Epicentrum historik architektury a umění z ČVUT Pavel Kalina. „Bude to ve stovkách milionů, patrně to přesáhne ještě řád těch stovek milionů,“ řekl.

Odhadovat náklady je ale teď podle historika předčasné a obtížné. Stejně tak jako dobu, po kterou bude obnova trvat. „Slyšeli a četli jsme na internetu takové ty odhady, jako 20 let a podobně. Tady záleží na tom, co si představujeme pod tím slovem obnova. Jestli to znamená skutečně předání kostela do užívání církvi a k tomu běžnému turistickému provozu, což by mohlo nastat podle mě v řádu let, anebo jestli to znamená opravdu důkladné zrestaurování celé té stavby,“ vysvětlil historik.

Věž nad křížením, která podlehla ohni, byla i přesto, že pocházela z 19. století, podle Kaliny skvělou technickou památkou a znamená obrovskou ztrátu. „Nejsem si jist, jestli by pomohlo, kdyby ta konstrukce byla ocelová. Ve své době dřevěná konstrukce, kterou použil tehdejší architekt Viollet-le-Duc, byla vynikající ukázkou tehdejší techniky. Dřevo je skvělý materiál,“ upřesnil Kalina.

Historik architektury Pavel Kalina z ČVUT byl hostem pořadu Epicentrum. Vpravo moderátor Bohuslav Štěpánek. | Blesk:Michal Protivanský/CNC Michal Protivansky/CNC

Sochy se štěstím unikly

Škody mohly být ještě vyšší, ale šťastnou shodou okolností byly v průběhu rekonstrukce ze štíhlé centrální věže, která pak při požáru shořela, sejmuty sochy z 19. století. „Teď tam nebyly. Byly skutečně zachráněny tím, že je odvezli pár dní před požárem,“ vysvětlil Kalina.

Katedrála je ale teď, i když už hasiči požár uhasili, ve velkém ohrožení. Kvůli chybějící střeše je totiž nosná konstrukce velmi zranitelná vůči bouřkám nebo silnějším otřesům.

Nešťastná situace v Česku

Tragický požár v Paříži je však zároveň i jistým poučením pro Česko. Zatímco Katedrála svatého Víta má podle Pavla Kaliny v rámci možností kvalitní protipožární opatření včetně tzv. suchovodů, tedy svislých hadic, na které mohou hasiči jednoduše napojit hadice, i tady vnímá historik architektury a umění jisté nebezpečí - a to v podobě provozu kolem katedrály.

„Je takové trochu zvláštní, když velikonoční a předvánoční trhy jsou přímo na náměstí mezi kostelem svatého Víta a kostelem svatého Jiří. Určitě to není šťastná situace, navíc je tam obrovský pohyb lidí,“ podotkl historik architektury.